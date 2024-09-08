Taraftarlar küplere binecek! Amartey'in takımdan gitmemek için yaptığı şey akıl alır gibi değil - Son Dakika
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Taraftarlar küplere binecek! Amartey'in takımdan gitmemek için yaptığı şey akıl alır gibi değil

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Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, kadroda düşünülmeyen ve takımdan gönderilmesi için yoğun çaba sarf edilen Daniel Amartey ile ilgili akılalmaz bir olayı anlattı. Yücel, "Amartey çok garip... Arabistan kulübü ile anlaştık, uçağa binmedi. Eyüpspor ile anlaştık, bizim tesislerin arka kapısından kaçmış" ifadelerini kullandı.

08.09.2024 12:37
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Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, takımın genel durumu ve transfer çalışmalarıyla ilgili Sözcü'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yücel, takımdan gönderilmek istenen ancak bir türlü ayrılığa yanaşmayan Daniel Amartey ile ilgili çok konuşulacak bir olayı anlattı.

"ÖLÜ TOPRAĞI KALKTI"

Hüseyin Yücel'in açıklamaları şu şekilde;

Asıl hedefin Türkiye Kupası ve yeni sezon olduğunu biliyorduk. Ocak ayından itibaren çalışmalara başladık. Yardımcılarının gelemeyecek olması nedeniyle Giovanni van Bronckhorst'un imzası sezon başına kaldı. Ocak ayında nişan, mayıs sonunda da düğün yapıldı. Takımda inanılmaz bir kimya yarattı Giovanni... Transferleri yaptık. Hocanın da büyük katkısı oldu. Bir ölü toprağı vardı üzerimizde. O kalktı. Herkes antrenmana da maça da isteyerek çıkmaya başladı. Geçen sene oynamak istemiyorlardı.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Bu yıl şampiyon olan Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. Çok ciddi bir gelir elde edilecek. Bütün kulüplerde olduğu gibi bizde de çok ciddi finansal sıkıntılar var. Şampiyonla Ligi'ne katılmak bizim için çok önemli. Hedefimiz şampiyonluk. Rakiplerimizin (Galatasaray ve Fenerbahçe) bütçeler bizim bütçelerimize göre çok yüksek. Ama hep aynı şeyi söylüyorum; sonuçta bütçe oynamıyor, kağıt üzerinde de hiçbir şeyi kazanamıyorsunuz. Bütçe oynasaydı o arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'ne kalırlardı.

TRANSFER POLİTİKASI

Benim kendime kurduğum üç kişilik "scout" ekibi var. Önce hocamızın onayından geçirdik. Onay verdikten sonra kulübün 'scout'undan geçiyor. Akabinde benim dışarıdan tuttuğum 'scout' raporunu alıyoruz. O da yetmiyor, Asbaşkan Onur Göçmez'in ekibinden geçiyor. Rafa ve Ciro'da da bunu yaptık. Benim anlamadığım eski yönetim o oyuncuları nasıl almış; inanamıyorum.

"TESİSLERİN ARKA KAPISINDA KAÇMIŞ"

Bugüne kadar 24 oyuncu gitti. 12 oyuncu geldi. Üç kişi kaldı Amartey, Aboubakar ve Chamberlain... Amartey çok garip... Arabistan kulübü ile anlaştık, uçağa binmedi. Eyüpspor ile anlaştık, bizim tesislerin arka kapısından kaçmış. 'Almanya'ya, İngiltere'ye gideceğim diye tutturmuş; 'Transfer dönemi kapandı' deyince de 'Nasıl bitti' diyormuş. Bunların menajerleri de aynı. Lisans çıkarmadığımız takdirde paralarını talep etme hakları var. Maliyetleri 17 milyon euro."

DANIEL AMARTEY'İN BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Geçen sezonun başında İngiliz ekibi Leicester City ile sözleşmesi sona erdikten sonra bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olan Daniel Amartey, siyah-beyazlı formayla şu ana kadar 27 maça çıktı ve 1 gol attı. 29 yaşındaki Ganalı futbolcunun takımıyla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Taraftarlar küplere binecek! Amartey\'in takımdan gitmemek için yaptığı şey akıl alır gibi değil

Hüseyin Yücel, Eyüpspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, PES, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftarlar küplere binecek! Amartey'in takımdan gitmemek için yaptığı şey akıl alır gibi değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Hakan Korkmaz: 8 taş a Uygun futbol cu 10 37 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL: Kardeşim zamanında transfer etmicektin. Yok etmişler diyosan yönetime talip olmucaktın. Diğerleri demişsin ama şampiyonlar ligine katılamazsan asıl o zaman finansal sıkıntıyı görürsünüz. Devre arası iki yabancının parası geciksin bjk nin işi zor! 14 20 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Herkes malum takım gibi karaborsacımı bak adamlarda para çok olivierqya 6.4 milyon Euro verip gönderdiler,aynı oyuncu Yunanistan'da 1.250 bin Euro'ya oynayacak.zaha yıllık 4 milyon dediler gerçekler 8 küsür oldufu ortaya çıktı,yere 3 dediler 5 küsür olduğu ortaya öıktı.demekki haram kazanınca biryerlerden çıkıyor 17 6 Yanıtla
  • Enver Atabey: adam haklı.sözleşmesi var 11 6 Yanıtla
  • Ali Kublay: Alırken dusunecektiniz.ben olsam bende gitmem 6 7 Yanıtla
  • Onur ÜNAL: Ah anç ah 9 3 Yanıtla
  • ferhat eser: bunlar çözülmiyecek konular değil ama bundan sonra bir daha böyle bir hataya düşmez BEŞİKTAŞ asla ama asla garanti ücret karşılığı sözleşme yapılmamalı hiç bir futbolcuyla 8 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: Tam 8eziktas a uygun futbolcu seneye de aynı tiyatro bu yıl alinanlarla yaşanır 3 3 Yanıtla

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