Beşiktaş'ta Amartey krizi! Arabistan'a gitmek istemedi, uçağa binmedi - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Amartey krizi! Arabistan'a gitmek istemedi, uçağa binmedi

Beşiktaş\'ta Amartey krizi! Arabistan\'a gitmek istemedi, uçağa binmedi

Kadrodaki yabancı sayısını azaltmak isteyen Beşiktaş'ta gönderilecek isimlerin başında yer alan Daniel Amartey, siyah-beyazlılardan ayrılmayı düşünmüyor. Arabistan'dan gelen kiralama teklifi hiç düşünmeden reddeden Amartey, maaşını karşılamaya hazır olan kulübün kendisi için hazırlattığı uçağa da binmedi. Yaşananlardan dolayı yönetime kırgın olan Ganalı futbolcu, Beşiktaş'ı sosyal medyada takipten çıktı.

21.07.2024 10:54
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Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi flaş transferlere imza atan Beşiktaş, yeni gelecek isimleri de hesaba katarak 19'a ulaşan yabancı sayısını düşürmeye çalışıyor. Ancak kontratı devam eden oyuncular, kalmak için inat ediyor. Bu futbolculardan birisi de Daniel Amartey...

ARABİSTAN'DAN KİRALAMA TEKLİFİ

Ganalı yıldız için geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'dan kiralama teklifi geldi. Yapılan anlaşmaya göre oyuncunun 1.8 milyon euro olan maaşını da Suudi Arabistan ekibi karşılayacaktı.

KENDİSİ İÇİN HAZIRLANAN UÇAĞA BİNMEDİ

Hatta söz konusu kulüp, Amartey'e özel uçak bile hazırladı. Amartey ise uçağa binmedi ve Suudi Arabistan'a gitmek istemediğini söyledi. Yaşananlar nedeniyle yönetime kırgın olan Ganalı futbolcu, sosyal medya hesaplarından Beşiktaş'ı takipten çıkardı.

HÜSEYİN YÜCEL: ZORLAYACAĞIZ

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Amartey için geçtiğimiz günlerde, "Amartey'e Suudi Arabistan'dan teklif geldi ve biz kabul ettik. Ama akabinde beyefendi Arabistan'a gitmek istemedi. İstanbul'da mutlu olduğunu söyledi. Gerekirse antrenmana çıkıp maaşını alacağını söyledi. Konu kapandı ama zorlayacağız" sözlerini kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Geçen sezon başında Leicester City'den bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olan Daniel Amartey, siyah-beyazlı formayı 27 kez giydi ve bu karşılaşmalarda 1 kez gol sevinci yaşadı. 29 yaşındaki Ganalı futbolcunun Beşiktaş ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Suudi Arabistan, Sosyal Medya, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Amartey krizi! Arabistan'a gitmek istemedi, uçağa binmedi - Son Dakika

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    Yorumlar (10)

  • mustafa sagdic: adam hakli. almasaydiniz basta. 24 3 Yanıtla
  • Alpi: Jimnastik klübü bu sene bayrağı çeker iflas 13 12 Yanıtla
  • ferhat eser: sözleşmesini fesh edip kovun 15 3 Yanıtla
  • Trgtyldz: 2026 nedir ya bu nasıl sözleşme adam jübile yapar ondan sonra. 12 1 Yanıtla
  • Ankara null: kimse almaz bunlariii goztepede bile oynatilmaz 11 1 Yanıtla
  • Bayram Izgoren: basta almayacaktiniz ulke yabanci futbolcularla dolu verim 0 bir kac futbolcu disinda verilen paralara yazik 11 0 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler: güzel Türkiye'yi bulmuş gider mi bizden çok lüks yaşıyor 10 1 Yanıtla
  • Armagan Kabatas: O kontratları yapmadan önce düşüneceklerdi. Adam haklı idmana çıktığı sürece çatır çatır parasını alır 10 0 Yanıtla
  • Muzaffer Karagöz: Ahmet Nur çebi'ye gönderin şirketinde iş versin maaşıda oradan alsın 8 0 Yanıtla
  • Ümit Aytar: nerdesin bay ferooooo 3 1 Yanıtla

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