Beşiktaş\'ta Amartey krizi! Arabistan\'a gitmek istemedi, uçağa binmedi

Spor

Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi flaş transferlere imza atan Beşiktaş, yeni gelecek isimleri de hesaba katarak 19'a ulaşan yabancı sayısını düşürmeye çalışıyor. Ancak kontratı devam eden oyuncular, kalmak için inat ediyor. Bu futbolculardan birisi de Daniel Amartey...

ARABİSTAN'DAN KİRALAMA TEKLİFİ

Ganalı yıldız için geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'dan kiralama teklifi geldi. Yapılan anlaşmaya göre oyuncunun 1.8 milyon euro olan maaşını da Suudi Arabistan ekibi karşılayacaktı.

KENDİSİ İÇİN HAZIRLANAN UÇAĞA BİNMEDİ

Hatta söz konusu kulüp, Amartey'e özel uçak bile hazırladı. Amartey ise uçağa binmedi ve Suudi Arabistan'a gitmek istemediğini söyledi. Yaşananlar nedeniyle yönetime kırgın olan Ganalı futbolcu, sosyal medya hesaplarından Beşiktaş'ı takipten çıkardı.

HÜSEYİN YÜCEL: ZORLAYACAĞIZ

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Amartey için geçtiğimiz günlerde, "Amartey'e Suudi Arabistan'dan teklif geldi ve biz kabul ettik. Ama akabinde beyefendi Arabistan'a gitmek istemedi. İstanbul'da mutlu olduğunu söyledi. Gerekirse antrenmana çıkıp maaşını alacağını söyledi. Konu kapandı ama zorlayacağız" sözlerini kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Geçen sezon başında Leicester City'den bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olan Daniel Amartey, siyah-beyazlı formayı 27 kez giydi ve bu karşılaşmalarda 1 kez gol sevinci yaşadı. 29 yaşındaki Ganalı futbolcunun Beşiktaş ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.