Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıkları tamamladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıkları tamamladı

10.02.2021 13:38
Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıkları tamamladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı çalışmayla tamamladı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı çalışmayla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de izlediği basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final turunda yarın saat 20.45'te Konyaspor'a konuk olacağı maç için bugün saat 16.00'da özel uçakla Konya'ya giderek kampa girecek.

-İHA-

Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıkları tamamladı
Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıkları tamamladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıkları tamamladı - Son Dakika


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