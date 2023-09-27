Beşiktaş'ta deprem Şenol Güneş, Salih Uçan'la tartıştı

Süper Lig devi Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 4-2'lik ağır Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından Salih Uçan'la kısa süreli bir gerginlik yaşadı.
Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından konuk takım Beşiktaş'ta takımın yıldızı Salih Uçan'ın Şenol Güneş ile gerginlik yaşadığı anlar kameralara yansıdı.
Beşiktaşlı Salih Uçan'ın Adana Demirspor Futbol Direktörü Gökhan Öztürk ile sarıldığı esnada teknik direktör Şenol Güneş, oyuncusunu tuttu ve soyunma odasına göndermek istedi.
Öğrencisiyle tartışma yaşayan deneyimli teknik adam, genç futbolcuyu iterek soyunma odasına doğru göndermeye çalıştı.
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