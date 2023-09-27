Beşiktaş'ta deprem Şenol Güneş, Salih Uçan'la tartıştı - Son Dakika

Beşiktaş'ta deprem Şenol Güneş, Salih Uçan'la tartıştı

Son Güncelleme: 27.09.2023 23:02

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor maçı sonrasında yıldız futbolcu Salih Uçan ile tartıştı. Maç biterken kameralara yansıyan tartışmada Güneş'in, Salih'i iterek soyunma odasına göndermeye çalıştığı görüldü.

Süper Lig devi Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 4-2'lik ağır Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından Salih Uçan'la kısa süreli bir gerginlik yaşadı.

MAÇ BİTER BİTMEZ GERİLDİLER

Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından konuk takım Beşiktaş'ta takımın yıldızı Salih Uçan'ın Şenol Güneş ile gerginlik yaşadığı anlar kameralara yansıdı.

ŞENOL GÜNEŞ DELİYE DÖNDÜ

Beşiktaşlı Salih Uçan'ın Adana Demirspor Futbol Direktörü Gökhan Öztürk ile sarıldığı esnada teknik direktör Şenol Güneş, oyuncusunu tuttu ve soyunma odasına göndermek istedi.

SOYUNMA ODASINA GÖNDERDİ

Öğrencisiyle tartışma yaşayan deneyimli teknik adam, genç futbolcuyu iterek soyunma odasına doğru göndermeye çalıştı.

Beşiktaş'ta deprem Şenol Güneş, Salih Uçan'la tartıştı
Görüntü: beIN SPORTS
Beşiktaş'ta deprem Şenol Güneş, Salih Uçan'la tartıştı
Görüntü: beIN SPORTS
Beşiktaş'ta deprem Şenol Güneş, Salih Uçan'la tartıştı
Görüntü: beIN SPORTS
Beşiktaş'ta deprem Şenol Güneş, Salih Uçan'la tartıştı
Görüntü: beIN SPORTS
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Adana Demirspor, Şenol Güneş, Salih Uçan, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta deprem Şenol Güneş, Salih Uçan'la tartıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta deprem Şenol Güneş, Salih Uçan'la tartıştı - Son Dakika
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