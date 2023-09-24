Beşiktaş'ta deprem! Gedson Fernandes kadroya alınmadı - Son Dakika

Beşiktaş'ta deprem! Gedson Fernandes kadroya alınmadı

Son Güncelleme: 24.09.2023 16:54

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gedson Fernandes, yaşadığı ağrılar nedeniyle Kayserispor maçı kadrosunda yer almadı. Teknik Direktör Şenol Güneş, Gedson'un yerine Alex-Oxlade Chamberlain'e forma verdi.

Trendyol Süper Lig'de sahasında Kayserispor ile kozlarını paylaşacak Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Gedson Fernandes, ağrıları nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

AĞRILARI NEDENİYLE KADROYA ALINMADI

Konferans Ligi maçında küçük bir sakatlık yaşayan Gedson, ağrılarının devam etmesi nedeniyle Kayserispor maçının kadrosuna alınmadı.

GEDSON YERİNE CHAMBERLAİN OYNAYACAK

Deneyimli teknik direktör Şenol Güneş, Gedson Fernandes yerine Kayserispor maçında Alex-Oxlade Chamberlain'e formayı verdi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ta deprem! Gedson Fernandes kadroya alınmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta deprem! Gedson Fernandes kadroya alınmadı - Son Dakika
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