Trendyol Süper Lig'de sahasında Kayserispor ile kozlarını paylaşacak Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Gedson Fernandes, ağrıları nedeniyle kadroya dahil edilmedi.
Konferans Ligi maçında küçük bir sakatlık yaşayan Gedson, ağrılarının devam etmesi nedeniyle Kayserispor maçının kadrosuna alınmadı.
Deneyimli teknik direktör Şenol Güneş, Gedson Fernandes yerine Kayserispor maçında Alex-Oxlade Chamberlain'e formayı verdi.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta deprem! Gedson Fernandes kadroya alınmadı - Son Dakika