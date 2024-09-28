Beşiktaş\'ta deprem! Takımın yıldızı sakatlandı

Spor

Aracına yaptırdığı kaplamayı test etti, sonuç tam bir hüsran

Beşiktaş maçında sakatlanarak oyunda çıkan siyah beyazlı takımın Libyalı ön liberosu Al Musrati'nin sol uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.

SAKATLIĞI BELLİ OLDU

Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Kerem Ülkü'nün yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımızın 26 Eylül 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile oynadığı müsabakada, sol kasığında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Al Musrati'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sol uyluk üst iç adalesinde (adductor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Al Musrati'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

10 GÜN YOK

Siyah-beyazlı forma altında iyi işler yaparak taraftarın gönlünde taht kuran Libyalı futbolcunun 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.