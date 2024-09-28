Beşiktaş'ta deprem! Takımın yıldızı sakatlandı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'ta deprem! Takımın yıldızı sakatlandı

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan Libyalı oyuncusu Al Musrati'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Kerem Ülkü, Al Musrati'nin sol uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini belirtti. Al Musrati'nin yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.

28.09.2024 14:43  Güncelleme: 14:55
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Beşiktaş maçında sakatlanarak oyunda çıkan siyah beyazlı takımın Libyalı ön liberosu Al Musrati'nin sol uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.

SAKATLIĞI BELLİ OLDU

Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Kerem Ülkü'nün yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımızın 26 Eylül 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile oynadığı müsabakada, sol kasığında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Al Musrati'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sol uyluk üst iç adalesinde (adductor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Al Musrati'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş'ta deprem! Takımın yıldızı sakatlandı

10 GÜN YOK

Siyah-beyazlı forma altında iyi işler yaparak taraftarın gönlünde taht kuran Libyalı futbolcunun 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Beşiktaş\'ta deprem! Takımın yıldızı sakatlandı

Beşiktaş, Deprem, Ödem, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta deprem! Takımın yıldızı sakatlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Ne oldu la ferhat. 10 kişi oynayan trabzonu yenemediniz. Eyüpsporu son dakikada verilen kolay penaltıyla yendiniz. Hollandada teker patladı. Sen daha fazla ötme buralarda. 17 17 Yanıtla
  • ferhat eser:
    keske önümüzdeki maç trabzonspor maçı olsaydı bileyler yine sakattta olsa oynardı yakından tanırlar kendisini 4 19 Yanıtla
    Gökhan Yıldırımkaya:
    Yaşlı transferler dökülmeye başladı, bu furya sürer gider hele 1 ay sonra sahaya Feyyaz çıkar 0 0
  • Mauro Sicardi:
    Ajax ne çaktı ama yaaaa 6 15 Yanıtla
    Far mer:
    Sanki sana çakmış gibi hoşuna gitmiş anlaşılan. 0 0
    Miro Miloş:
    Bizde size nasıl çaktık 5 tane ama yaaaa 0 0
  • Gursel kalen:
    Bundan yıldız filan olmaz. 14 4 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    kayıp sayılmaz 13 1 Yanıtla
  • Yusuf Çarman:
    Keşke hep sakat kalsa. 12 0 Yanıtla
  • Mustafa Akçay:
    Zaten sakat gibi oynuyordu lazım değil göndersinler gitsin makbule geçer 11 0 Yanıtla
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