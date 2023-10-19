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Antrenmanı tamamlayamadı! Umut Meraş derbiye saatler kala sakatlandı - Son Dakika

Antrenmanı tamamlayamadı! Umut Meraş derbiye saatler kala sakatlandı

Son Güncelleme: 19.10.2023 21:58

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile kozlarını paylaşacak olan Beşiktaş'ta, Umut Meraş sakatlandı. Meraş, 18 Ekim'de gerçekleştirdiği antrenmanı sol alt baldır bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle tamamlayamadı. Yapılan MR görüntülemesinde, alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Futbolcunun tedavisine başlandığı bilgisi verildi.

Burak Yılmaz önderliğinde bu hafta ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta Umut Meraş sakatlandı.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 18 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanı sol alt baldır bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle tamamlayamayan futbolcumuz Umut Meraş'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sinde alt baldır arka adalesinde (Soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Umut Meraş'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

DERBİDE YOK

27 yaşındaki Umut Meraş'ın Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynanacak derbide forma giymesi beklenmiyor.

Beşiktaş'ta deprem! Umut Meraş derbiye saatler kala sakatlandı
Beşiktaş'ta deprem! Umut Meraş derbiye saatler kala sakatlandı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Umut Meraş, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antrenmanı tamamlayamadı! Umut Meraş derbiye saatler kala sakatlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antrenmanı tamamlayamadı! Umut Meraş derbiye saatler kala sakatlandı - Son Dakika
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