Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu, 6-8 ay arası yok - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu, 6-8 ay arası yok

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Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Necip Uysal'ın sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edildi. Uysal'ın 6-8 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

24.08.2024 14:51  Güncelleme: 15:03
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Sezona galibiyetlerle başlayan ve şu anda ligin lideri olan Beşiktaş'a kötü haber geldi.

AYLARCA FORMA GİYEMEYECEK

Siyah-beyazlıların deneyimli futbolcusu, Necip Uysal'ın sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edildi. Necip'in en az 6-8 ay arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu, 6-8 ay arası yok

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda sol dizinde rotasyonel yaralanma meydana gelen futbolcumuz Necip Uysal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan muayene ve MR görüntülemesinde, sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiştir. Necip Uysal'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi. Necip Uysal'ın 6-8 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Beşiktaş\'ta deprem! Yıldız futbolcu, 6-8 ay arası yok

Necip Uysal, Beşiktaş, Futbol, Deprem, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu, 6-8 ay arası yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Nuri Varol: ne yıldızmış bee :))) 26 41 Yanıtla
  • ferhat eser: geçmiş olsun necibin dinlenmeye ihtiyacı vardı zaten sıkıntı yok yerine yusuf yazıcıyı alırız 28 28 Yanıtla
  • Kenan Baybars: yıldız futbolcu??? 20 33 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Aman ne Yıldız ne Yıldız... Beşiktaş ve Milli takımın bel kemiği... 15 34 Yanıtla
  • Hüseyin Kamuran Ekmekçi: Emektar... 40 3 Yanıtla
  • Ibo Türkkan: Süper sporcu…gençler için büyük örnek 36 3 Yanıtla
  • Emrah Tuncer: Deprem ??????Beşiktaş ın maneviyat dışında hiç bir beklentisi olamaz bu adamdan . 9 28 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: Ya bizde gedson falan sandık sevindik necip olunca üzüldük nede olsa neciiiiipppp 6 22 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: Arkadaşlar kus yuvasında deprem olmuş 6.8 şiddetinde yuva yıkılmış 3 23 Yanıtla
  • Serdar Ozen: Seneye göztepede . Yıldız 4 19 Yanıtla
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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu, 6-8 ay arası yok - Son Dakika
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