Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı İstanbulspor maçında sakatlanan siyah-beyazlı futbolcu Eric Bailly'nin sağlık durumu netlik kazandı. Fildişi Sahilli futbolcunun 21 Ekim Cumartesi akşamı oynanacak Galatasaray derbisinde forma giymesi zor gözüküyor.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor ile oynadığı maçta ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Eric Bailly'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde kürek kemiği çevresi kas grubunda (rhomboid maj) spazm ve sağ uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Eric Bailly'in tedavisine sağlık ekiplerimizce devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Mücadele 21 Ekim Cumartesi akşamı saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta Bailly'nin son durumu belli oldu! Galatasaray maçında oynaması mucize - Son Dakika