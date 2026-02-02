Beşiktaş'ta Emrecan Terzi ile yollar ayrıldı - Son Dakika
Beşiktaş'ta Emrecan Terzi ile yollar ayrıldı

02.02.2026 23:44
Beşiktaş, Serkan Emrecan Terzi'yi Trendyol 1. Lig ekiplerinden sezon sonuna kadar Sakaryaspor'a kiraladı. Yapılan açıklamada, ''Serkan Emrecan Terzi, sezon sonuna kadar Sakaryaspor'a geçici transfer olmuştur. Serkan Emrecan Terzi'ye yeni kulübünde başarılar dileriz.'' denildi.

''YENİ KULÜBÜNDE BAŞARILAR DİLERİZ''

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun sezon başında Serikspor'a kiralık transfer olduğu hatırlatılırken, "Serkan Emrecan Terzi, sezon sonuna kadar Sakaryaspor'a geçici transfer olmuştur. Serkan Emrecan Terzi'ye yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Emrecan Terzi için Sakaryaspor kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Başkan Enes Zengin, Futbol Şube Sorumlusu Ferruh Taşdemir ve Sportif Direktör Metin Çerlik katıldı. Taraflar arasında resmi sözleşme imzalandı.

17 MAÇTA 2 GOL ATTI

Genç oyuncu Emrecan Terzi, sezon başında kiralık transfer olduğu Trendyol 1. Lig ekibi Serikspor'da 17 lig maçında forma giyip 2 kez gol sevinci yaşadı.

