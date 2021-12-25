Beşiktaş'ta Fikret Orman ve iki ayrı yönetimi ibra edilmedi

Beşiktaş Kulübü'nün 2019 yılına ait 3 dönemi kapsayan olağan mali genel kurulu Akatlar Spor Kompleksi'nde yapıldı.Toplantının sonunda eski başkan Fikret Orman'ın 01 Ocak 2019 - 12 Mayıs 2019 ve 12 Mayıs 2019 - 20 Ekim 2019 tarihlerini kapsayan ve iki ayrı dönemden oluşan yönetim süreci, idari ve mali yönden ayrı ayrı ibraya sunuldu. Şimdiki başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim Kurulu üyeleri o dönemde yönetimde olmadığı için, ibralar sırasında aşağı inerek aleyhte oy verdi. Böylece kongrenin başlangıcında 'kulüpten kesin ihraç talebiyle' hakkında önerge verilen ve kabul edilen Fikret Orman ve yönetiminin 01 Ocak 2019 - 12 Mayıs 2019 ve 12 Mayıs 2019 - 20 Ekim 2019 dönemi idari ve mali yönden ibra edilmedi. Fikret Orman döneminden sonra 20 Ekim 2019 - 31 Aralık 2019 tarihlerine ait Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin dönemi idari ve mali açıdan ibraya sunuldu ve salonun çok çok büyük çoğunlunun evet oylarıyla Çebi ve yönetimi ibra edildi.

- İstanbul