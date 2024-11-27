Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifası sonrası Sergen Yalçın sesleri yükseliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifası sonrası Sergen Yalçın sesleri yükseliyor

Geniş Video İzle

Beşiktaş taraftarları, Başkan Hasan Arat'ın istifa etmesi sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'ı göreve çağırıyor. Lider Galatasaray'ın 13 puan gerisinde kalan siyah-beyazlılar, Yalçın'ın takıma yeni bir hava katmasını ve camiayı kenetlemesini bekliyor. Yalçın, 2020-21 sezonunda Beşiktaş'la Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu kazanmış, ancak Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü sonuçlar sonrası görevinden ayrılmıştı.

27.11.2024 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de oynadığı son maçta Göztepe'ye 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Samet Aybaba ve Brad Friedel ile yolların ayrılmasının ardından başkan Hasan Arat da Futbol A.Ş'den istifa etti.

SERGEN YALÇIN SESLERİ

Siyah-beyazlıların ligde son 4 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlikle zirvenin 13 puan gerisine düşmesi sabırları taşırdı. Kartal'da oyuncu ve hoca olarak şampiyonluk yaşayan efsane Sergen Yalçın öne çıktı.

Siyah-beyazlı kulüpte taraftarlar Sergen Yalçın'ı çok seviyor. 2020'de ilk kez teknik direktör olduğu dönemde imza töreni sırasında Dolmabahçe'de tribünler tıklım tıklım dolarken unutulmaz görüntüler yaşandı. Son günlerde sosyal medyada da birçok Beşiktaş taraftarı; Sergen Yalçın'ın takımın başına gelmesini istiyor.

EN SON O ŞAMPİYON YAPTI

Beşiktaş'ın Süper Lig'deki son şampiyonluğu Sergen Yalçın yönetiminde geldi. 2020-21 sezonunda dünya genelinde yaşanan koronavirüs pandemisi nedeniyle boş tribünler önünde oynanan Süper Lig'de siyah-beyazlılar ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geçerek 84 puanla şampiyon olmuştu. Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaşmıştı.

"OYNATIRIM"

Şu anda yorumculuk yapan Sergen Yalçın, Beşiktaş'a taraftarın istediği futbolu oynatacağını sık sık vurgulayarak, "Kendi adıma söylüyorum. Maçı kazanamam belki. Ben belki şampiyon da olamam ama o oyunu oynatırım. Garanti veriyorum sana. O oyunu oynatırım. O maça geldiğin zaman o oyunu görürsün bende. Büyük takıma geliyorsan o oyunu oynatacaksın. Taraftarın görmek istediği, camianın görmek istediği oyunu oynatacaksın" diyerek dikkat çekmişti.

Beşiktaş\'ta Hasan Arat\'ın istifası sonrası Sergen Yalçın sesleri yükseliyor

Türkiye Kupası, Sergen Yalçın, Galatasaray, Hasan Arat, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifası sonrası Sergen Yalçın sesleri yükseliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Talat Yelbuz:
    BIZ DUYMADIK KUS SESİ DUYAN VAR MI 2 8 Yanıtla
  • Ali Sami Yen:
    Sergen hoca candır, takımı adam eder, tekrar rekabetin içine sokar. 8 1 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    Sergen gelirse bir sezon daha boşa gider 1 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:01 RTÜK’ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza
15:08 Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti
14:02 Amca Salim Güran, Narin’in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış Amca Salim Güran, Narin'in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış
13:35 Erdoğan’dan “Bahçeli’nin ’İmralı ile DEM görüşsün’ çağrısına ne diyorsunuz“ sorusuna tek kelimelik yanıt Erdoğan'dan "Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?" sorusuna tek kelimelik yanıt
06:58 Bitlis’te 4.3 büyüklüğünde deprem Bitlis'te 4.3 büyüklüğünde deprem
01:32 4 pazarcı bir müşteriyi terazi kefesi ve fırça sopası ile darp etti 4 pazarcı bir müşteriyi terazi kefesi ve fırça sopası ile darp etti
01:27 Kar yağışı nedeniyle 9 ilde okullar tatil edildi Kar yağışı nedeniyle 9 ilde okullar tatil edildi
00:51 Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü “Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın“ Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü! "Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın"
23:37 Deva Parti’li Ekmen, kadını ve aileyi yok sayan kadın başkana tepkisiz kalmadı: Hangi siyasi anlayış bu Deva Parti'li Ekmen, kadını ve aileyi yok sayan kadın başkana tepkisiz kalmadı: Hangi siyasi anlayış bu?
23:11 Kenan Karaman, Süper Lig devine imza atacak Kenan Karaman, Süper Lig devine imza atacak
22:43 Lübnan Başbakanı’ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın Lübnan Başbakanı'ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın
22:19 Ahmet Çakar’dan Türk hakemliğini bitirecek iddia: Maçları manipüle etmek zorunda kaldılar Ahmet Çakar'dan Türk hakemliğini bitirecek iddia: Maçları manipüle etmek zorunda kaldılar
22:16 BAE’de Öldürülen İsrailli Hahamın Katilleri Türkiye’de Yakalandı BAE'de Öldürülen İsrailli Hahamın Katilleri Türkiye'de Yakalandı
21:59 Bakanlık duyurdu: Mersin’de 89 metrelik gemi yan yattı Bakanlık duyurdu: Mersin'de 89 metrelik gemi yan yattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 17:30:07. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifası sonrası Sergen Yalçın sesleri yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.