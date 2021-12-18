Beşiktaş'ta herkes şaşkın! İstanbul'a gelmesi beklenen hocadan olay cevap

Sergen Yalçın'la yolları ayırdıktan sonra ilk olarak Bruno Pinheiro'ya giden Beşiktaş'a hiç beklemediği bir haber geldi. Bugün İstanbul'da olması beklenen Portekizli hoca, kapıları kapattı.

"HAYIR, ONAYLAMIYORUM"

Famalicao ile 2-2 biten maçtan sonra, "Beşiktaş ikinci başkanının İstanbul'da olacağınız yönündeki açıklamalarını onaylıyor musunuz?" sorusunu, "Hayır onaylamıyorum" diyerek cevapladı.

"BU KONU KAPANDI"

Portekizli hoca geleceğiyle ilgili gelen soruya, "Bu konu benim için kapandı. Kulübüm yarın açıklama yapacaktır" cevabını verdi.