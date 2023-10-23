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Beşiktaş'ta kader günü! Çebi'nin adaylık kararı ve seçim tarihi belli oluyor - Son Dakika

Beşiktaş'ta kader günü! Çebi'nin adaylık kararı ve seçim tarihi belli oluyor

Son Güncelleme: 23.10.2023 09:25

Beşiktaş'ta başkanlık seçim tarihinin ve Ahmet Nur Çebi'nin adaylık kararının bugün netleşmesi bekleniyor. Yönetimin seçim için 26 Kasım'ı belirlediği iddia ediliyor.

Beşiktaş'ta yönetim başkanlık seçim tarihini netleştirmek için bugün toplanacak. Siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi'nin de adaylık konusunda son kararını vermesi bekleniyor.

SEÇİMİN 26 KASIM'DA YAPILMASI BEKLENİYOR

Beşiktaş yönetimi gerçekleştireceği toplantının ardından seçim tarihini resmen açıklayacak. Siyah-beyazlıların 26 Kasım'da sandığa gitmesi bekleniyor.

ÇEBİ SON KARARINI VERECEK

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yapılacak seçimde başka adayı olup olmayacağına da bugün karar verecek. Siyah-beyazlılarda şimdiye dek sadece Hasan Arat adaylığını açıkladı. Fikret Orman, Emre Kocadağ, Tevfik Yamantürk ve Yıldırım Demirören adaylık için ismi geçen kişiler.

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta kader günü! Çebi'nin adaylık kararı ve seçim tarihi belli oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta kader günü! Çebi'nin adaylık kararı ve seçim tarihi belli oluyor - Son Dakika
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