Beşiktaş'ta kader günü! Çebi'nin adaylık kararı ve seçim tarihi belli oluyor

Beşiktaş'ta yönetim başkanlık seçim tarihini netleştirmek için bugün toplanacak. Siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi'nin de adaylık konusunda son kararını vermesi bekleniyor.

SEÇİMİN 26 KASIM'DA YAPILMASI BEKLENİYOR

Beşiktaş yönetimi gerçekleştireceği toplantının ardından seçim tarihini resmen açıklayacak. Siyah-beyazlıların 26 Kasım'da sandığa gitmesi bekleniyor.

ÇEBİ SON KARARINI VERECEK

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yapılacak seçimde başka adayı olup olmayacağına da bugün karar verecek. Siyah-beyazlılarda şimdiye dek sadece Hasan Arat adaylığını açıkladı. Fikret Orman, Emre Kocadağ, Tevfik Yamantürk ve Yıldırım Demirören adaylık için ismi geçen kişiler.