Beşiktaşlı futbolcu Montero'nun dizinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi - Son Dakika
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Beşiktaşlı futbolcu Montero'nun dizinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi

Beşiktaşlı futbolcu Montero'nun dizinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi

12.02.2021 17:20

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Franciso Montero'nun sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Franciso Montero'nun sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sol dizinde meydana gelen yaralanma nedeniyle oyuna devam edemeyen Francisco Montero'nun bugün gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık (evre 2 sprain) tespit edilmiştir. Montero'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

Kaynak: AA
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İttifak Holding, Konyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaşlı futbolcu Montero'nun dizinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaşlı futbolcu Montero'nun dizinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi - Son Dakika
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