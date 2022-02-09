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Beşiktaş'ta Rosier şoku! - Son Dakika

Beşiktaş'ta Rosier şoku!

09.02.2022 20:17
Beşiktaş'ta Rosier şoku!

Beşiktaş, İtalyan asıllı Fransız oyuncusu Valentin Rosier, antrenmanda yaşadığı sakatlıktan dolayı Göztepe maç kadrosundan çıkarıldı.

Beşiktaş, İtalyan asıllı Fransız oyuncusu Valentin Rosier, antrenmanda yaşadığı sakatlıktan dolayı Göztepe maç kadrosundan çıkarıldı.

Siyah-beyazlı kulüpte, Valentin Rosier şoku yaşanıyor. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın bu akşam gerçekleştirdiği antrenman sonrasında, sağ uyluk iç ve arka adale grubunda ağrı hisseden futbolcumuz Valentin Rosier, tedbir amacıyla Göztepe müsabakasının kadrosundan çıkarılmıştır. Valentin Rosier'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL

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Valentin Rosier, Beşiktaş, İtalyan, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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