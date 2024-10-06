Beşiktaş\'ın yıldız futbolcusu sahayı acı içinde terk etti

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oldu. Siyah-beyazlıların Brezilyalı savunmacısı Gabriel Paulista, sakatlık geçirdi.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Paulista, mücadelenin 19. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası üst baldırını tutarak kendini yere bıraktı. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrası tecrübeli stoperin oyuna devam edemeyeceği anlaşıldı. Brezilyalı futbolcu, acı içinde kenara geldi ve yerini Emirhan Topçu'ya bıraktı.