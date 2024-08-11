Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçında Samsunspor'a konuk olan Beşiktaş, yeni transfer Gabriel Paulista'yı sakatlığa kurban verdi.
Maçın başında kendi ceza sahasında bileğini burkan Gabriel Paulista, yapılan müdahalenin ardından oyuna devam etmişti. Brezilyalı stoperin ilk yarıda zaman zaman sektiği görüldü.
İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, tecrübeli savunmacıyı ikinci yarıda riske etmedi ve yerine Necip Uysal oyuna girdi.
Sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemeyen Gabriel Paulista, müsabakanın 35. dakikasında attığı kafa golüyle takımını 2-0 üstünlüğe taşımıştı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Gabriel Paulista, ikinci yarıya çıkmadı - Son Dakika
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