Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Gabriel Paulista, ikinci yarıya çıkmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Gabriel Paulista, ikinci yarıya çıkmadı

Beşiktaş\'ta sakatlık şoku! Gabriel Paulista, ikinci yarıya çıkmadı

Beşiktaş, sezonun ilk haftasında konuk olduğu Samsunspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Siyah-beyazlıların ikinci golünü kaydeden yeni transfer Gabriel Paulista, maçın başında yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinci yarıda saha çıkmadı. Paulista'nın yerine Necip Uysal oyuna girdi.

11.08.2024 23:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçında Samsunspor'a konuk olan Beşiktaş, yeni transfer Gabriel Paulista'yı sakatlığa kurban verdi.

MAÇIN BAŞINDA SAKATLANDI

Maçın başında kendi ceza sahasında bileğini burkan Gabriel Paulista, yapılan müdahalenin ardından oyuna devam etmişti. Brezilyalı stoperin ilk yarıda zaman zaman sektiği görüldü.

İKİNCİ YARIYA ÇIKMADI

İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, tecrübeli savunmacıyı ikinci yarıda riske etmedi ve yerine Necip Uysal oyuna girdi.

BEŞİKTAŞ'IN 2. GOLÜNÜ ATTI

Sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemeyen Gabriel Paulista, müsabakanın 35. dakikasında attığı kafa golüyle takımını 2-0 üstünlüğe taşımıştı.

Necip Uysal, Samsunspor, Beşiktaş, Süper Lig, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Gabriel Paulista, ikinci yarıya çıkmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Çelikk: Tamam gol attı ya yandık daha sahalardan uzak kalır. 6 3 Yanıtla
  • ahmet ak: aynen ne yapalım 0 0 Yanıtla

23:56 Kastamonu’da tekne battı: 3 kişi kayboldu, 3 kişi kurtarıldı Kastamonu'da tekne battı: 3 kişi kayboldu, 3 kişi kurtarıldı
23:32 Tuzla’da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı Tuzla'da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı
23:29 Dehşete düşüren olay Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü Dehşete düşüren olay! Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü
22:50 Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı Avrupa’nın en büyük nükleer santralinde yangın Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı! Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde yangın
21:21 Netanyahu’nun yanıtı bekleniyor Hamas’ın yeni lideri Sinvar’dan yeni ateşkes teklifi Netanyahu'nun yanıtı bekleniyor! Hamas'ın yeni lideri Sinvar'dan yeni ateşkes teklifi
14:28 Celine Dion, seçim mitinginde ’’My Heart Will Go On’’ şarkısını izinsiz kullanan Donald Trump’a sert tepki gösterdi Celine Dion, seçim mitinginde ''My Heart Will Go On'' şarkısını izinsiz kullanan Donald Trump'a sert tepki gösterdi
14:13 Japon acemi asker, atış poligonunda arkadaşlarına ateş açtı: 2 asker öldü, 1 asker yaralandı Japon acemi asker, atış poligonunda arkadaşlarına ateş açtı: 2 asker öldü, 1 asker yaralandı
13:57 Ukrayna, Karadeniz’deki Rus gaz platformuna saldırdı: 40 Rus askeri öldü Ukrayna, Karadeniz'deki Rus gaz platformuna saldırdı: 40 Rus askeri öldü
11:53 İktidar kulislerinde gündem Soylu’nun dokunulmazlığı: Bir fezleke gelirse başvuru değerlendirilebilir İktidar kulislerinde gündem Soylu'nun dokunulmazlığı: Bir fezleke gelirse başvuru değerlendirilebilir
11:52 Okul duvarında korkunç manzara Sır olay için harekete geçildi Okul duvarında korkunç manzara! Sır olay için harekete geçildi
11:51 Emniyet şeridinde facia Kağıt gibi ezilen otomobilden tek bir kişi sağ çıkamadı Emniyet şeridinde facia! Kağıt gibi ezilen otomobilden tek bir kişi sağ çıkamadı
11:22 Amerikan istihbaratının kalbinde “Türk“ alarmı FBI apar topar harekete geçti Amerikan istihbaratının kalbinde "Türk" alarmı! FBI apar topar harekete geçti
11:18 2 bin 600 yıllık yazıtı köylüler sandalye niyetine kullanıyordu “Kehanet merkezi“ detayı bilim insanlarını büyüledi 2 bin 600 yıllık yazıtı köylüler sandalye niyetine kullanıyordu! "Kehanet merkezi" detayı bilim insanlarını büyüledi
11:00 Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum’da görüntülendi Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da görüntülendi! Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli
10:44 Yolcu dolu otobüste büyük panik Saniyeler içerisinde alevlere teslim oldu Yolcu dolu otobüste büyük panik! Saniyeler içerisinde alevlere teslim oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 00:55:41. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Gabriel Paulista, ikinci yarıya çıkmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement