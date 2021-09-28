Beşiktaş'ta sakatlık derdi bitmiyor. Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Ajax maçında bir futbolcusunu daha kaybetti.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Umut Meraş, 71. dakikada sakatlanarak kenara geldi. Milli futbolcunun yerine 18 yaşındaki Berkay Vardar dahil oldu. Beşiktaş'ta ilk resmi maçına Ajax karşısında çıkan genç futbolcu, 20 dakika boyunca Serdar Saatçı'yla siyah-beyazlıların savunma ikilisini oluşturdu.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta sakatlık tablosu her geçen maç ağırlaşıyor! Umut Meraş, Ajax karşılaşmasına devam edemedi - Son Dakika Spor