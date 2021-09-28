Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Umut Meraş , 71. dakikada sakatlanarak kenara geldi. Milli futbolcunun yerine 18 yaşındaki Berkay Vardar dahil oldu. Beşiktaş'ta ilk resmi maçına Ajax karşısında çıkan genç futbolcu, 20 dakika boyunca Serdar Saatçı'yla siyah-beyazlıların savunma ikilisini oluşturdu.

Beşiktaş 'ta sakatlık derdi bitmiyor. Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Ajax maçında bir futbolcusunu daha kaybetti.

Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta sakatlık tablosu her geçen maç ağırlaşıyor! Umut Meraş, Ajax karşılaşmasına devam edemedi - Son Dakika Spor

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