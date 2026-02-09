Beşiktaş'ta savunma alarm veriyor: Taraftar beraberliklere sevinir hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Beşiktaş'ta savunma alarm veriyor: Taraftar beraberliklere sevinir hale geldi

Beşiktaş\'ta savunma alarm veriyor: Taraftar beraberliklere sevinir hale geldi
09.02.2026 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasını değerlendiren Spor Yazarı Alper Kınar, özellikle Beşiktaş'ın savunma zaaflarına ve taraftarın beklenti düşüşüne dikkat çekti. Galatasaray'da hakem kararları ve Boey'in dönüşü öne çıkarken, Fenerbahçe'de N'Golo Kante transferinin takıma karakter kattığını vurguladı. Zirve yarışında kritik haftalara girildiğini ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftası geride kalırken, spor yazarı Alper Kınar haftanın maçlarını ve öne çıkan tartışmaları masaya yatırdı. Galatasaray cephesinde hakem kararları ve transfer etkileri öne çıkarken, Beşiktaş'ın savunma performansı ve taraftarın beklenti seviyesi eleştirilerin odağında yer aldı. Fenerbahçe içinse N'Golo Kante transferi üzerinden güçlü bir karakter vurgusu yapıldı.

BEŞİKTAŞ'TA SAVUNMA ALARMI: "EVLERE ŞENLİK GOLLER YEMEYE DEVAM EDİYORLAR"

Beşiktaş'ın Alanyaspor karşısındaki performansını değerlendiren Alper Kınar, siyah-beyazlıların savunma hattında ciddi sorunlar yaşadığını ifade etti. Kınar, Beşiktaş'ın yediği golleri "evlere şenlik" olarak nitelendirirken, savunma organizasyonunun ve kalenin artık alarm verdiğini söyledi.

Özellikle Emirhan Topçu ile Agbadou ikilisinin yan yana oynamaması gerektiğini vurgulayan Kınar, bu ikilinin uyumsuzluğunun Beşiktaş'a pahalıya mal olduğunu dile getirdi. Alanyaspor maçında kazanılan penaltının da oldukça kolay olduğunu belirten deneyimli yorumcu, bu tür kazanımların saha içindeki gerçek sorunları perdelediğine dikkat çekti.

Kınar'a göre asıl problem ise tribünlerde yaşanıyor. Beşiktaş taraftarının beraberliklerle yetinmesini eleştiren Kınar, "Beşiktaş taraftarı, beraberliklerle zafer sarhoşu olmuş gibi davranıyor" diyerek beklenti çıtasının ciddi şekilde düştüğünü savundu.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE CEPHESİNDE DENGE VE KARAKTER VURGUSU

Galatasaray cephesinde hakem kararlarına değinen Alper Kınar, Torreira'nın eline çarpan pozisyonun net bir penaltı olduğunu söyledi. Ayrıca Sacha Boey'in yeniden Galatasaray forması giymesinin takıma olumlu yansıdığını belirten Kınar, savunma dengesinin bu dönüşle birlikte daha sağlam bir yapıya kavuştuğunu ifade etti.

Fenerbahçe tarafında ise gündem N'Golo Kante transferiydi. Kınar, sarı-lacivertlilerin bu transferle yalnızca bir futbolcu değil, sahaya karakter koyan bir lider aldığını söyledi. Gençlerbirliği karşısında Fenerbahçe'nin rahat bir galibiyet alacağını öngören Kınar, sezonun kırılma maçlarından birinin ise Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması olacağını belirtti.

Bu kritik mücadelede Fenerbahçe'nin puan kaybı yaşayabileceğini dile getiren Alper Kınar, ligin zirve yarışında önümüzdeki haftaların belirleyici olacağını sözlerine ekledi.

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta savunma alarm veriyor: Taraftar beraberliklere sevinir hale geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
Türkiye’den 3 ülkeye birden tren yolculuğu Biletler sudan ucuz Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
Skandal görüntüler Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti Skandal görüntüler! Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti

17:30
Fenerbahçe’den Trabzonspor’u şoke eden telefon
Fenerbahçe'den Trabzonspor'u şoke eden telefon
17:30
Bebek Otel’in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
Bebek Otel'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
17:08
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
16:55
Boğaziçi Üniversitesi karıştı
Boğaziçi Üniversitesi karıştı
16:50
Tartışma yaratan hamburger “Pahalı“ diyen de var, normal bulan da
Tartışma yaratan hamburger! "Pahalı" diyen de var, normal bulan da
16:20
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 17:47:14. #7.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta savunma alarm veriyor: Taraftar beraberliklere sevinir hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.