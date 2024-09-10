Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlılarda Semih Kılıçsoy'un sakatlığı sürüyor.
Daha önce kasık ağrısı olduğunu için A Milli Takımımızın UEFA Uluslar B Ligi'nde oynadığı Galler ve İzlanda maçları kadrosundan çıkartılan Semih Kılıçsoy'un sakatlığı devam ediyor. Semih, siyah-beyazlılarda da tedbir amaçlı antrenmanda yer almadı.
19 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağının hafta içinde netlik kazanması bekleniyor. Beşiktaş, Trabzonspor ile 15 Eylül'de deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'a şok! Semih Kılıçsoy antrenmana çıkmadı - Son Dakika
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