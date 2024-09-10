Beşiktaş'a şok! Semih Kılıçsoy antrenmana çıkmadı

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlılarda Semih Kılıçsoy'un sakatlığı sürüyor.

ANTRENMANA ÇIKMADI

Daha önce kasık ağrısı olduğunu için A Milli Takımımızın UEFA Uluslar B Ligi'nde oynadığı Galler ve İzlanda maçları kadrosundan çıkartılan Semih Kılıçsoy'un sakatlığı devam ediyor. Semih, siyah-beyazlılarda da tedbir amaçlı antrenmanda yer almadı.

TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYIP OYNAMAYACAĞI BELİRSİZ

19 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağının hafta içinde netlik kazanması bekleniyor. Beşiktaş, Trabzonspor ile 15 Eylül'de deplasmanda karşı karşıya gelecek.