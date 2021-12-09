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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi - Son Dakika

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi

09.12.2021 13:01

- Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi Beşiktaş'ta yaşanan kötü gidişat sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın göreve devam etmeme kararı aldı.

- Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi

İSTANBUL - Beşiktaş'ta yaşanan kötü gidişat sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın göreve devam etmeme kararı aldı. Yalçın, bugün yapılan antrenmana katılmazken, takımı yardımcı antrenör Murat Şahin çalıştırdı. Sergen Yalçın, istifasını bugün Başkan Ahmet Nur Çebi'ye verecek.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Ligde üst üste gelen başarısız sonuçların ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de puansız kapatan siyah-beyazlılarda, 49 yaşındaki teknik adam göreve devam etmeme kararı aldı. 4-0 kaybedilen Giresunspor maçının ardından Başkan Ahmet Nur Çebi'yle görüşen ve görevde kalması istenen Sergen Yalçın, Çebi'nin desteği sonrasında görevine devam etmişti. Ancak Kasımpaşa beraberliği ve ardından gelen Borussia Dortmund yenilgisi sonrasında Sergen Yalçın, gidişatın düzelmeyeceğini belirterek istifa kararı aldı. Başkan Ahmet Nur Çebi, her fırsatta kendisine destek olduğunu açıklarken, yakın çevresine de "Ben hocayla yola devam etmek isterim. Ancak kendisi devam etmek istemezse anlayışla karşılarım" ifadelerini kullandı.

Pazartesi günü yeni hoca adayları masaya yatırılacak

Sergen Yalçın sonrasında yeni hoca adayları da gündeme gelmeye başladı. Siyah-beyazlı ekipte ilk akla gelen isim Şenol Güneş olsa da, yönetimde tecrübeli hoca konusunda fikir ayrılığı var. Milli Takım'daki performansı tartışılan Güneş yerine, Sergen Yalçın'ın takımın başına getirildiği dönemdeki gibi genç bir isim düşünülüyor. Pazartesi günü yapılacak olan yönetim kurulu toplantısında bu konu gündemin ilk maddesi olacak. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu Üyeleri ise yeni teknik direktör konusunda acele etmemekten yana. Bugün yapılan antrenmana Sergen Yalçın katılmazken, takımın başında yardımcı antrenör Murat Şahin yer aldı. Hafta sonunda oynanacak olan Kayserispor karşılaşmasında da yedek kulübesinde Murat Şahin'in yer alması bekleniyor.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi

Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın, Murat Şahin, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi - Son Dakika Spor


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