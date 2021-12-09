Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi

Beşiktaş'ta görevinden istifa eden Sergen Yalçın dönemi kısa sürdü.

Siyah-beyazlı takımın altyapısında yetişen ve camianın efsaneleri arasına giren Sergen Yalçın, bu sezon alınan kötü sonuçların ardından istifa etti.

Abdullah Avcı'nın görevinden ayrılmasının ardından göreve gelen Yalçın, 679 gün takımın başında kalabildi.

Taraftarların önünde yapılan imza töreniyle görevine başladı

Sergen Yalçın, alışılmışın dışında gerçekleştirilen bir törenle takımın başına gelmişti.

Yalçın, genelde futbolcular için yapılan organizasyona benzer bir şekilde siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzaladı.

Sergen Yalçın, 30 Ocak 2020'de Vodafone Park'ta gerçekleştirilen ve 20 bin taraftarın katıldığı törenle sözleşmeye imza attı.

Geçen sezon iki kupa kazandırdı

Yalçın, geçen sezon Beşiktaş'a iki kupa birden kazandırdı.

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon son haftaya kadar süren mücadelede Beşiktaş, gol averajıyla Galatasaray'ın önünde kalarak şampiyonluğunu ilan etti.

Siyah-beyazlı takım ayrıca Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

İlk maç Çaykur Rizespor

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında ilk olarak 1 Şubat 2020'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan ve siyah-beyazlı takımın 2-1 kazandığı maçta yer aldı.

Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde 2019-2020'de Süper Lig'de 15 maça çıkarken bunların 10'unu kazanıp yüzde 66,6 galibiyet oranı yakaladı.

Söz konusu sezonda Yalçın yönetimindeki iki maçta rakipleriyle berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 3 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, söz konusu 15 maçta rakip fileleri 30 kez havalandırırken kalesinde 14 gol gördü.

Geçen sezon 47 maçta 31 galibiyet

Siyah-beyazlı takım, Yalçın ile geçen sezon toplam 47 resmi maçta 31 galibiyet elde etti.

Beşiktaş, ligdeki 40 maçta 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgiyle sezonu şampiyon tamamladı. Rakip fileleri 89 kez havalandıran "Kara kartallar", 44 gol yedi.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 5 maçı da kazanarak kupanın sahibi olan Beşiktaş, bu organizasyonda 10 gol atıp 4 gol yedi.

Beşiktaş, geçen sezon Avrupa kupalarında ise Yalçın yönetiminde iki maç oynayabildi. UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde PAOK'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi elemesinde ise Rio Ave ile 1-1 berabere kaldı. Penaltılarda rakibine boyun eğen siyah-beyazlı ekip, Avrupa defterini erken kapattı.

Bu sezon kabus gibi geçti

Bu sezon hem Sergen Yalçın hem de Beşiktaş için kabus gibi bir dönem oldu.

Son şampiyon olarak sezona yine iddialı başlayan siyah-beyazlı takım, önemli kayıplar yaşadı ve zirveden bir hayli uzaklaştı.

Beşiktaş, Yalçın yönetiminde bu sezonki 15 lig maçında sadece 6 kez kazanabilirken, 3 maçı da berabere tamamlayarak 21 puan toplayabildi. Ligde 5 haftadır kazanamayan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetimindeki son lig maçında ise Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlı ekip, lig maçlarında 22 gol atıp aynı sayıda golü kalesinde gördü.

Avrupa'da büyük başarısızlık

Beşiktaş, Avrupa kupalarında Sergen Yalçın yönetiminde büyük bir başarısızlık yaşadı.

Geçen sezon hem Şampiyonlar Ligi hem de Avrupa Ligi elemelerini geçemeyen siyah-beyazlı ekip, bu sezon ise Yalçın yönetiminde tarihinin en kötü günlerini yaşamaktan kurtulamadı.

Siyah-beyazlı takım, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 maçtan mağlup ayrıldı ve tarihinde ilk kez bu büyük organizasyonu puansız tamamladı. Rakip fileleri 3 kez havalandırabilen Beşiktaş, 19 gol yedi.

Devam etme kararı kısa sürede

Yalçın'ın görevden ayrılması Beşiktaş'ın 27 Kasım'da GZT Giresunspor'a sahasında 4-0 mağlup olmasının ardından da gündeme geldi.

Sergen Yalçın söz konusu karşılaşmanın ardından kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerle 28 Kasım'da bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Görüşmenin ardından iki taraf da devam etme yönünde karar aldı.

Yalçın devam etme kararının ardından görevinde ancak 12 gün kalabildi. Beşiktaş, devam etme kararının ardından Süper Lig'de Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalırken, Şampiyonlar Ligi'nde ise Borussia Dortmund'a 5-0 yenildi. Kötü sonuçların devam etmesi sonrası Yalçın da istifasını yönetim kuruluna sunarken, yönetim kurulunun bunu kabul etmesiyle Beşiktaş'ta Yalçın dönemi sona erdi.

Toplam 83 maça çıktı

Yalçın, Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünde toplam 83 maça çıktı.

Siyah-beyazlı takım bunların 47'sini kazanırken, 12 maçtan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğündeki 24 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı.

"Kara Kartallar", Yalçın yönetimindeki 83 maçta 156 gol atıp kalesinde 107 gol gördü.

Beşiktaş'ın Yalçın yönetimindeki maçları şöyle:

Sezon Organizasyon Maç G B Y AG YG 2019-20 Süper Lig 15 10 2 3 30 14 2020-21 Süper Lig 40 26 6 8 89 44 Avrupa 2 - 1 1 2 4 Türkiye Kupası 5 5 - - 10 4 2021-22 Süper Lig 15 6 3 6 22 22 Şampiyonlar Ligi 6 - - 6 3 19 TOPLAM 83 47 12 24 156 107

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