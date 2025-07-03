Beşiktaş\'ta Tammy Abraham transferinin mali detayları açıklandı

Süper Lig devi Beşiktaş, Roma'dan 27 yaşındaki İngiliz golcü oyuncu Tammy Abraham'ı kadrosuna kattı.

MALİ DETAYLARI AÇIKLANDI

Siyah-beyazlılar, Abraham'ın 1 yıllığına kiralandığını duyurdu. Öte yandan Beşiktaş, transferinin detaylarını da açıkladı. Yapılan açıklamada, golcü oyuncunun 2 milyon euro kiralama bedeli karşılığında transfer edildiği ve sözleşmede şarta bağlı zorunlu satın alma bedelinin 13 milyon euro olduğu vurgulandı.

Bonservisin devreye girmesi halinde 2030 yılına kadar taksitlendirileceği açıklanırken, Abraham'ın sırasıyla, 2025-26 sezonunda maaşının 6 milyon euro, 2026-27 sezonunda maaşının 6.5 milyon euro, 2027-28 sezonunda maaşının 7 milyon euro, 2028-29 sezonunda ise maaşını 7 milyon euro olacağı belirtildi.