Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı! Gidecek ve kalacak futbolcular belli oldu - Son Dakika
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Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı! Gidecek ve kalacak futbolcular belli oldu

13.05.2022 15:20
Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı! Gidecek ve kalacak futbolcular belli oldu

Geçtiğimiz sezonu 3 kupa ile bitiren ancak bu sezon beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş'ta gözler yeni sezon planlamasında. Doğru bir yapılanmayla sezona iki kulvarda şampiyonluk hedefiyle girecek olan Beşiktaş'ta gelecek ve ayrılacak futbolcular belli olmaya başladı.

Beşiktaş yönetimi, yeni sezonda daha az maliyetli ancak iddialı bir kadro kurmayı planlıyor. Habertürk'ün haberine göre, siyah beyazlılar, ayrılacak futbolcuların ardından bütçeyi yeniden oluşturacak. Batshuayi, Pjanic, Teixeira gibi futbolculara yüksek maaş ödeyen siyah beyazlılar, yeni sezonda daha dengeli bir takım kurmaya çalışacak. Maaş ortalamasını 1 milyon euro dolayında tutmak isteyen yönetim, sadece santrfor transferi için istisna yapacak.

SÖRLOTH'TA CEVAP BEKLENİYOR

Alexander Sörloth ile temaslarını sürdüren siyah beyazlılar, maaş ve bonservis konusunda anlaşma sağlarsa Norveçli golcüyü kadrosuna katacak.

Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı! Gidecek ve kalacak futbolcular belli oldu

GÜVEN YALÇIN İMZAYA YAKIN

Güven Yalçın ile sözleşmesini uzatması için bir kez daha görüşüldü. Takımda kalma ihtimali doğan 23 yaşındaki futbolcunun durumu ligin bitimiyle netleşecek.

Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı! Gidecek ve kalacak futbolcular belli oldu

LARIN VE VIDA AYRILIĞIN EŞİĞİNDE

Yönetim Vida'ya 1.5 milyon euro, Larin'e ise 1.7 milyon euroluk tekliflerine olumlu yanıt alamazken iki ismin de veda etmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı! Gidecek ve kalacak futbolcular belli oldu

RIDVAN TORİNO'YA DOĞRU

Beşiktaş'ta Torino'nun peşinde olduğun Rıdvan Yılmaz konusunda ise bekleyiş devam ediyor.

Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı! Gidecek ve kalacak futbolcular belli oldu
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Son Dakika Spor Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı! Gidecek ve kalacak futbolcular belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı! Gidecek ve kalacak futbolcular belli oldu - Son Dakika
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