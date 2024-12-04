Beşiktaş\'ta yapılacak olağanüstü seçimin tarihi belli oldu

Spor

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Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifasının ardından başkanlık koltuğuna oturan Hüseyin Yücel, yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı almıştı. Siyah-beyazlılarda yeni başkanın seçileceği seçimin tarihi belli oldu.

KRİTİK SEÇİMİN TARİHİ

Beşiktaş, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 22 Aralık'ta, çoğunluk sağlanamaması halinde ise çoğunluğa bakılmaksızın 29 Aralık'ta yapılacağını açıkladı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 22 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00'da Zuhuratbaba Mahallesi, Ataköy Bulvarı, No:14 Bakırköy- İstanbul adresinde bulunan Sinan Erdem Spor Salonu'nda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

22 Aralık 2024 Pazar günü toplantı çoğunluğu sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 29 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00'da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.

Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmalarını dileriz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1- Açılış,

2- Toplantı Başkanlık Divanı Seçimi,

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

4- Başkan Adaylarının Programlarını Takdimi,

5- Başkan ve Yönetim Kurulu Seçimi,

6- Kapanış."

ÜYELİK BAŞVURULARI DURDURULDU

Öte yandan siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada üyelik başvurularının 30 Aralık'a kadar durdurulduğu da duyuruldu. Açıklama şu ifadeler kullanıldı;

"Kulübümüzden Bilgilendirme

Tüzüğümüzün 10. maddesinin 8. fıkrasında bulunan "Olağan Genel Kurul Toplantılarının 30 (otuz) gün öncesinden, Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarının ise toplantı ilan tarihinden başlayarak, Genel Kurul Toplantılarının gerçekleştiği tarihi takip eden ilk iş gününe kadar üyelik başvurusu kabul edilmez. Yılın geri kalan günlerinde üyelik başvurusu kabul edilir" hükmü gereği üyelik başvuruları 04 Aralık 2024 tarihinden itibaren 30 Aralık 2024 tarihine kadar geçici olarak durdurulmuştur.

Beşiktaşlıların bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK"

HÜSEYİN YÜCEL'İN SEÇİM AÇIKLAMASI

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, dün olağanüstü genel kurul kararı alındığını açıklamıştı. Yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Yücel, başkanlığın, tüzük gereği değil camianın desteğiyle olmasının daha doğru olduğunu söyledi. Beşiktaş'ın daha fazla yıpratılmaması gerektiğini ifade eden Yücel, "Bugün ilk kez Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı sıfatıyla karşınızdayım. Bu şerefli görevi başkanımız Hasan Arat'ın beklenmedik istifasının ardından tüzüğümüzün gereğini yerine getirerek devraldım. Bu süreçte camiamızın önde gelenleri, efsaneleri, eski başkanları, başkanlık sevdalıları, gazeteciler, yorumcular, sosyal medya fenomenleri, herkes konuştu. Ancak geldiğimiz noktada 121 yıllık çınarımızı artık daha fazla yıpratmaya kimsenin hakkı olmadığını düşünerek son sözü söylemek üzere karşınızdayım. Bu görev, tarif edilemez bir onur ve gurur kaynağı olmakla birlikte aynı ölçüde ağır sorumluluklar içermektedir. Bu görevde bulunmanın yalnızca tüzük gereği bir atamayla değil, büyük camiamızın desteği ve mutabakatıyla mümkün olabileceğine inanıyorum. Beni hep Beşiktaş sevdamdan bildiler demek isterdim ama geçen haftadan bu yana ne darbeciliğimiz kaldı ne de koltuk sevdalısı olduğumuz. Oysa tek yaptığımız yönetim kurulumuzla, kulüp personelimizle Beşiktaş'ı yalnız bırakmamaktı" değerlendirmelerinde bulunmuştu.

HÜSEYİN YÜCEL DE ADAY

Beşiktaş'ın temiz bir sayfaya ihtiyacı olduğunu aktaran Yücel olağanüstü genel kurulda aday olduğunu açıklamıştı.

Camianın üzerindeki sis bulutunu dağıtmak istediğini dile getiren Yücel, şöyle devam etmişti.

"Beşiktaşımızın temiz bir sayfa açmaya ihtiyacı var. Tüm işler masamızda dururken günlük tartışmalarla Beşiktaş'ı geleceğe taşıyamayız. Bu sebeple bugün yönetim kurulumuzu önemli bir gündem maddesiyle toplamak zorunda kaldım. Aldığımız kararın tarihi olduğuna inanıyorum hayırlı olmasını diliyorum. Yönetim kurulumuz, tüzüğümüzün 27e maddesine dayanarak olağanüstü kongre kararı almış bulunmaktadır. Seçime kadar görevimizin başındayız. Tüm sorumluluklarımızı maddi manevi yerine getirmeye devam ediyoruz. Hiçbir yere kaçmıyoruz. Olağanüstü genel kurulumuz, Beşiktaşımızı yönetecek yeni başkanını ve yönetim kurulunu seçmek üzere 30 gün içerisinde toplanacak. Bu karar camiamıza nefes aldırmak için alınmıştır. Böylesine köklü bir camianın liderliğini üstlenmenin, büyük Beşiktaş taraftarının ve genel kurul üyelerinin desteğiyle meşruiyet kazanması gerektiği kanaatindeyim. Ben buradayım, olağanüstü kongrede aday olduğumu huzurlarınızda açıklıyorum. Bu süreçte istifa etmek en kolay seçenekti ama ben kaçmadım, kaçmıyorum, buradayım. Bu görevi yürütebilmek için camiamızın onayına ihtiyaç duyuyorum"

"HODRİ MEYDAN, ADAY OLUN"

Yücel, yeni yönetim kuruluyla ilk önceliklerinin gemiyi güvenli bir limana yanaştırmak, sonra da Beşiktaş'ın geleceğini kurgulamak olacağını ifade etmişti.

Başkan adaylığı için adı anılan isimlere de çağrıda bulunan Yücel, sözlerini şöyle tamamlamıştı.

"Hodri meydan, isteyen gelsin aday olsun. Beşiktaş'ın yanında olsunlar. Sorumluluktan kaçmasınlar. Aday olmak için mayıs ayını beklemesinler. Daha düne kadar 'Beşiktaş'ın 1 TL'sini dahi harcatmam' diyen abilerime adaylık çağrısı yapıyorum. 'Bu başkan tüzük gereği atanmış olabilir ama etik bir yönetim kurulu değildir' diyen kardeşime sesleniyorum ve aday olmasını tavsiye ediyorum. Lütfen sorumluluktan kaçmayın. Beşiktaş'ı maddi ve manevi çok büyük problemler bekliyor. Bunlara çözüm bulmak hepimizin boynunun borcu."