Beşiktaş taraftarları, maç bitmeden başkan Hasan Arat ve yönetimin istifasını istedi - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş taraftarları, maç bitmeden başkan Hasan Arat ve yönetimin istifasını istedi

Beşiktaş taraftarları, maç bitmeden başkan Hasan Arat ve yönetimin istifasını istedi

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 2-0 öne geçmesine rağmen Göztepe 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta taraftarlar, İzmir ekibinin üçüncü golünün ardından başkan Hasan Arat ve yönetimini istifaya davet etti. Siyah-beyazlı tribünler, Masuaku başta olmak üzere birçok futbolcuyu da ıslıkladı.

24.11.2024 21:10
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Göztepe'ye karşı 2-0 öne geçip 4-2 mağlup oldu. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan siyah-beyazlılar, lider Galatasaray'ın da 13 puan gerisine düşerek şampiyonluk şansını mucizlere bıraktı. Bunun üzerine tribünlerden tepki geldi.

YÖNETİMİ İSTİFAYA DAVET ETTİLER

Kara Kartal'da takımlarını desteklemeye gelen taraftarlar, 82. dakikada Fofana'nın attığı golle 3-2 geri düşmelerinin ardından ses yükseltti. Siyah beyazlı taraftarlar, mücadelenin 86. dakikada "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.

FUTBOLCULAR ARAT ISLIKLANDI

Beşiktaş'ta taraftarların tepkilerinden nasibi alan diğer kişiler ise futbolcular oldu. Tribünler, özellikle sol bek Arthur Masuaku başta olmak üzere bazı futbolcuları topu ayağına alır almaz ıslıkladı.

Trendyol Süper Lig, Hasan Arat, Beşiktaş, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş taraftarları, maç bitmeden başkan Hasan Arat ve yönetimin istifasını istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Osman Bicer:
    Önce Ali koç’a sormaları lazım istifa edelimmi ne dersiniz efendim diye. İzin almadan istifa ederlerse koç holding sponsorluktan çekilir falan salıncaktan düşmüşe dönerler. 25 4 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    Feyyaz uçar , hasan kaçar, samet zıplar . ?? 15 2 Yanıtla
  • Ferhat eser:
    yaşasın amedspor 1 12 Yanıtla
  • Fatih Kaçar:
    Quaresma gibi adamlar lazım. gelsin 2, yarı oynasın hepsini ipe dizer . 5 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    AMAN HA NE İSTİFASI BIZ BOYLE YONETIMI BIR DAHA NEREDEN BULUP TUYLERINI YOLACAGIZ BU 8TAŞ IN , (AMA UZUL.MEYIN SIZ DUNYA DEVI GALATASARAY A 5 ATTINIZ, O MACI IZLEYIN IZLEYIN SEVININ 12 HAFTADA 13 PUAN) 5 1 Yanıtla
  • Akay Kayhan:
    bjk süper kupada yanlışlıkla yenince bi kibirlendi aha sonuç bu 4 0 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    İmbombile gabriel anderson rafasilva mert hariç gerisi bjk formasını taşacak kapasite değil semih mahalle topçusu semih daha fotbulun takım olduğunu biliyor 1 1 Yanıtla
  • Hüseyin Gümüş:
    koskoca Beşiktaşı Fenerin kuyruğu yaptınız defolun gidin İstifa edin 0 0 Yanıtla
  • Chen Medya :
    istifa diye bağıran göztepe tribünüydu besiktas taraftarı destek vermedi 0 0 Yanıtla
  • Erden Timur:
    Beter olun muahuhauha fb kurtarsin sizi 0 0 Yanıtla
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