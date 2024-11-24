Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Göztepe'ye karşı 2-0 öne geçip 4-2 mağlup oldu. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan siyah-beyazlılar, lider Galatasaray'ın da 13 puan gerisine düşerek şampiyonluk şansını mucizlere bıraktı. Bunun üzerine tribünlerden tepki geldi.
Kara Kartal'da takımlarını desteklemeye gelen taraftarlar, 82. dakikada Fofana'nın attığı golle 3-2 geri düşmelerinin ardından ses yükseltti. Siyah beyazlı taraftarlar, mücadelenin 86. dakikada "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.
Beşiktaş'ta taraftarların tepkilerinden nasibi alan diğer kişiler ise futbolcular oldu. Tribünler, özellikle sol bek Arthur Masuaku başta olmak üzere bazı futbolcuları topu ayağına alır almaz ıslıkladı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş taraftarları, maç bitmeden başkan Hasan Arat ve yönetimin istifasını istedi - Son Dakika
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