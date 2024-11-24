Beşiktaş taraftarları, maç bitmeden başkan Hasan Arat ve yönetimin istifasını istedi

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Göztepe'ye karşı 2-0 öne geçip 4-2 mağlup oldu. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan siyah-beyazlılar, lider Galatasaray'ın da 13 puan gerisine düşerek şampiyonluk şansını mucizlere bıraktı. Bunun üzerine tribünlerden tepki geldi.

YÖNETİMİ İSTİFAYA DAVET ETTİLER

Kara Kartal'da takımlarını desteklemeye gelen taraftarlar, 82. dakikada Fofana'nın attığı golle 3-2 geri düşmelerinin ardından ses yükseltti. Siyah beyazlı taraftarlar, mücadelenin 86. dakikada "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.

FUTBOLCULAR ARAT ISLIKLANDI

Beşiktaş'ta taraftarların tepkilerinden nasibi alan diğer kişiler ise futbolcular oldu. Tribünler, özellikle sol bek Arthur Masuaku başta olmak üzere bazı futbolcuları topu ayağına alır almaz ıslıkladı.