Beşiktaş'ta yönetime yetki yok! O madde reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Beşiktaş'ta yönetime yetki yok! O madde reddedildi

Beşiktaş\'ta yönetime yetki yok! O madde reddedildi
22.06.2025 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş olağanüstü genel kurulunda 7. maddeye onay verilmedi. Siyah-beyazlılarda Fulya'daki akaryakıt istasyonunun kira sözleşmesinin uzatılması için yönetim kurulunun istediği yetki, oy çokluğuyla reddedildi.

Süper Lig devi Beşiktaş Kulübünde olağanüstü genel kurul toplantısı ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda gerçekleştirildi.

7. MADDE OY ÇOKLUĞUYLA REDDEDİLDİ

Beşiktaş olağanüstü genel kurulunda 7. maddeye onay verilmedi. Siyah-beyazlılarda Fulya'daki akaryakıt istasyonunun kira sözleşmesinin uzatılması için yönetim kurulunun istediği yetki, oy çokluğuyla reddedildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ''Aşağıdaki madde oy çokluğuyla reddedildi. Tüzüğün 23.maddesinin "j" bendine istinaden Fulya Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ile imzalanan "Kira Sözleşmesi Ek Uzatma Protokolü" ile sözleşme süresinin 01.01.2026 tarihinden itibaren 15 (on beş) yıl süre ile uzatılması ve bu doğrultuda kira sözleşmesinin tapuya şerh edilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi." ifadeleri kullanıldı.

SERDAL ADALI'DAN AÇIKLAMA

Kürsüye gelen Serdal Adalı, 7. maddenin reddine ilişkin açıklama yaparak, "Bir önceki oylama ve bundan sonra gelecek Aşçıoğlu konusu ile ilgili oylama, bizim size sormak için getirdiğimiz oylamalardır. İstediğimiz ya da istemediğimiz herhangi iki madde değildir. Ne derseniz onu yapacağız. Onun için böyle yönetim kurulu masasına bakarak tezahürat yapmanın manası yok." dedi.

Serdal Adalı, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta yönetime yetki yok! O madde reddedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 10fs07yh:
    seradal adalıda gelir gelmez fbnin çırınganlığını yaptın sende BJK nin başkanı olmaz ne kadar kalırsan kal BJK bir başarı elde etmez 5 14 Yanıtla
  • Faruk Demiroğlu:
    Bu yapılan büyük bir icraat başkan şu anda bir sıfır öndesin 5 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kene vakalarında artış 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu
Bakan Tekin, öğretmen çiftin 7 çocuğu olduğunu duyunca şaşırdı Hemen talimat verdi Bakan Tekin, öğretmen çiftin 7 çocuğu olduğunu duyunca şaşırdı! Hemen talimat verdi
Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı
Jeff Bezos düğünü için Venedik’i kapattı Organizasyon tüm şehri felç etti Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor Nedeni ortaya çıktı Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor! Nedeni ortaya çıktı
Prof. Dr. Ömerustaoğlu ezber bozdu: Öğretmenliğin fonksiyonu değişti Prof. Dr. Ömerustaoğlu ezber bozdu: Öğretmenliğin fonksiyonu değişti
Hayatını kaybeden Nihal Candan’ın cenaze programı belli oldu Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın cenaze programı belli oldu
Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü Öldüresiye dövdüler Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü! Öldüresiye dövdüler
Özgür Özel sözünü tuttu Ferdi Zeyrek’in kızını üniversite sınavına götürdü Özgür Özel sözünü tuttu! Ferdi Zeyrek'in kızını üniversite sınavına götürdü
Elveda Barış Alper Yılmaz Kulüp tarihine geçerek gidiyor Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor
Adana’da bir garip olay İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler Adana'da bir garip olay! İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler

18:53
ABD’den vatandaşlarına “Türkiye’ye seyahat etmeyin“ uyarısı
ABD'den vatandaşlarına "Türkiye'ye seyahat etmeyin" uyarısı
17:39
Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sare: Yemen resmen savaşa girecek
Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sare: Yemen resmen savaşa girecek
17:17
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran ile görüşmeye hazırız
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran ile görüşmeye hazırız
16:03
İran Meclisi’nden Hürmüz Boğazı kararı
İran Meclisi'nden Hürmüz Boğazı kararı
16:03
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
13:15
Sokak ortasında köpeğe tecavüz Mide bulandıran anlar vatandaş kamerasında
Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar vatandaş kamerasında
12:59
Metrobüste pes dedirten görüntü
Metrobüste pes dedirten görüntü
12:28
Nihal Candan’ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ’dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı
Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı
12:28
Kulağındaki takı yüzünden sınava giremedi
Kulağındaki takı yüzünden sınava giremedi
12:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya “Netanyahu’ya kanmayın“ uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya "Netanyahu'ya kanmayın" uyarısı
12:07
Hayatını kaybeden Nihal Candan’ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi
12:07
Icardi devreye girdi Galatasaray’dan bir transfer bombası daha
Icardi devreye girdi! Galatasaray'dan bir transfer bombası daha
11:56
Tüyler ürperten anlar Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı
Tüyler ürperten anlar! Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı
11:43
Görüşmeler başadı Uğurcan adım adım Süper Lig devine
Görüşmeler başadı! Uğurcan adım adım Süper Lig devine
11:24
Adana’da bir garip olay İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler
Adana'da bir garip olay! İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2025 19:22:31. #7.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta yönetime yetki yok! O madde reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.