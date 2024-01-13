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Beşiktaş'taki ilk sınavını kazanan Fernando Santos'tan maç sonu yorumu: Artık aile olmalıyız - Son Dakika
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Beşiktaş'taki ilk sınavını kazanan Fernando Santos'tan maç sonu yorumu: Artık aile olmalıyız

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli antrenör, ''Oyuncularımı tebrik ediyorum, maçı onlar kazandı. Taraftarlar oyuncularımıza istediği desteği verdi. Önemli olan burada bir aile ortamı yaratmak. Artık birlik olmalıyız. Maçı hak ettik ama daha iyi olmalıyız'' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş\'taki ilk sınavını kazanan Fernando Santos\'tan maç sonu yorumu: Artık aile olmalıyız
13.01.2024 - 21:54,  Güncelleme: 21:58
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Süper Lig devi Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ARTIK BİRLİK OLMALIYIZ"

Portekzili antrenör, "Oyuncularımı tebrik ediyorum, maçı onlar kazandı. Taraftarlar oyuncularımıza istediği desteği verdi. Önemli olan burada bir aile ortamı yaratmak. Artık birlik olmalıyız. Maçı hak ettik ama daha iyi olmalıyız. Sıkıntılı bazı dakikalar yaşadık ama devam ettik. Çalışmak ve her gün idman yapmak zorundayız. Oyuncularımıza oyun felsefemizi aşılamak zorundayız" dedi.

"ÖZ GÜVEN KAZANDILAR"

Takım hakkında konuşan deneyimli antrenör, "Tabii ki kazanmak çok iyi, evde sıkıntı yaşıyorduk ve kazanarak bu sıkıntıları aştık. Rize maçında alınan 4-0'lık galibiyet takıma öz güven aşıladı. Bu galibiyet benden çok takım için iyi oldu. Öz güven kazandılar. Oyuncular bana inanıyorlar, beraber daha iyi olmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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Fatih Karagümrük, Fernando Santos, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'taki ilk sınavını kazanan Fernando Santos'tan maç sonu yorumu: Artık aile olmalıyız - Son Dakika
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