Beşiktaş'tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar

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Süper Lig'de Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Maçın ardından siyah-beyazlılar, resmi sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. Beşiktaş, Survivor temalı bir paylaşımda bulundu ve bu paylaşım kısa sürede çok konuşuldu. Videoda, Jose Mourinho'nun adının yazıldığı bir kağıdın Ada'dan gönderildiği gösterildi.

05.05.2025 07:35  Güncelleme: 07:43
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Süper Lig devi Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 yendi. Siyah-beyazlılar maç sonu resmi sosyal medya hesabından da sarı-lacivertlilere gönderme yaptı.

SURVIVOR GÖNDERMESİ ÇOKK ONUŞULDU

Beşiktaş, 1-0 kazandıkları Fenerbahçe derbisinin ardından Survivor temalı paylaşım yaptı. Videoda kağıda Jose Mourinho'nun adının yazıldığı ve Ada'dan gönderildiğine dair gönderme yapıldı.

İşte Beşiktaş'ın çok konuşulan paylaşımları;

Beşiktaş'tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar
Beşiktaş'tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar
Beşiktaş'tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar
Beşiktaş'tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar
Beşiktaş\'tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar

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Son Dakika Spor Beşiktaş'tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Oğuz Kuru:
    Samsunspor 3 yapmamak için İstanbul takımları birbirine yardım ediyor İstanbul hegemonyasına karşı Karadeniz'in Kralı Samsunspor 6 71 Yanıtla
  • rıfat eren:
    iyi ki galatasaraylıyım asla ikincilik üçüncülük yarışında değiliz hersene hedef ve sonunuç belli bunu başaran da sadece cimbomum 26 35 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BIR DALDA IKI KUŞ CIM BOM ŞAMPİYONLUGA KOŞ 24 29 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    bir FENERBAHCELİ olarak bu yonetime inat dun bjk yenilmemize sevindim en azından adamlar avrupaya gidecek tebrik ederim. yalnız gelecek sezon hem icerde hem dısarda 6 puanımız var haberin olsun bjk. 17 16 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Her yeni sezon öncesi o sene bu sene demekten yoruldum. Artık milli takım dışında takım tutmuyorum nefret ettirdiler artık. Fenerbahçe sahasında derbi kaybetmiştir elbette ama hiç bir sezon bu kadar aciz bu kadar korkak beceriksiz oynayarak kaybetmemiştir. Koskoca Fenerbahçe artık sadece yüksek bonservis ücretleriyle oyuncu satıp para kazanan ama başarıyı unutan bir sıradan takım olup çıktı. Bu takımın taraftarı olsam ne olur olmasam ne olur. 19 3 Yanıtla
  • 6490203:
    2025 yılında bütün derbileri kazanan Beşiktaş uefa elemelerine bile gidemedi diye yazdı tarih sizi zuhaaaahaha 6 16 Yanıtla
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