Süper Lig devi Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 yendi. Siyah-beyazlılar maç sonu resmi sosyal medya hesabından da sarı-lacivertlilere gönderme yaptı.
SURVIVOR GÖNDERMESİ ÇOKK ONUŞULDU
Beşiktaş, 1-0 kazandıkları Fenerbahçe derbisinin ardından Survivor temalı paylaşım yaptı. Videoda kağıda Jose Mourinho'nun adının yazıldığı ve Ada'dan gönderildiğine dair gönderme yapıldı.
İşte Beşiktaş'ın çok konuşulan paylaşımları;
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar - Son Dakika
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