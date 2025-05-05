Beşiktaş\'tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar

ferudun ozmen:

Her yeni sezon öncesi o sene bu sene demekten yoruldum. Artık milli takım dışında takım tutmuyorum nefret ettirdiler artık. Fenerbahçe sahasında derbi kaybetmiştir elbette ama hiç bir sezon bu kadar aciz bu kadar korkak beceriksiz oynayarak kaybetmemiştir. Koskoca Fenerbahçe artık sadece yüksek bonservis ücretleriyle oyuncu satıp para kazanan ama başarıyı unutan bir sıradan takım olup çıktı. Bu takımın taraftarı olsam ne olur olmasam ne olur.