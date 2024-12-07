Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye olay yaratacak gönderme - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye olay yaratacak gönderme

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Beşiktaş, dev derbide ezeli rakibini Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti ve karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertlilere göndermede bulundu.

07.12.2024 22:04  Güncelleme: 22:16
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Beşiktaş, 1-0 kazanılan Fenerbahçe derbisinin ardından sarı-lacivertli ekibe göndermede bulunan bir paylaşım yaptı.

Kulüpten yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı;

"Merhaba Fenerbahçe. Beklenen an geldi. Hayat acımasız, yıllardır hevesin birçok kez kursağında kaldı. Bu sefer yalnız değilsin. Bu acılı gecende sana eşlik etmesi adına bir çalma listesi hazırladık.

İşte sana özel çalma listemiz;

  1. Ya Sen Ya Hiç
  2. Those Were the Days
  3. Bu Gala Daşlı Gala
  4. Kız Milleti
  5. Çemberimde Gül Oya"
Beşiktaş\'tan Fenerbahçe\'ye olay yaratacak gönderme

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Son Dakika Spor Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye olay yaratacak gönderme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Adnan Üstün:
    iyiki yendi niz. şansa . haftaya yenlirsiniz armut takım 3 29 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Bu sene de tek eglence şikebahce 22 2 Yanıtla
  • Necmi Güner:
    Kuş derbisi Aslan’ayaradı 15 6 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    bu senede 35 puan gerimizde bitirir bu besiktas. 2 18 Yanıtla
  • berke alberto:
    Bir de hafta ici dalga geçiyor talisca yi istememiş ronaldo gelmezmiş yok orta saha çok güzelmiş AZ GURUR varsa bırakın gidin gidinki daha da çok çocuklarımıza mahcup olmayalım neden fenerbahçe dediği zaman yüzümüz olsun konusmaya 12 1 Yanıtla
  • Turhallı:
    lan tinerciler ağlanacak halinize 5 6 Yanıtla
  • Eymen Talih:
    Zaten 10 yıl aşkın şampiyon olamıyoruz siz de laf atmayın be abla. 4 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Şansa Yendi Beşiktaş pişmanlıktır 1 3 Yanıtla
  • Mehmet ali selvi:
    Ali Koç Aziz Yıldırım’ın öyle ahini almış ki Fenerbahçe yedinci yılında da şampiyonluğu göstermiyor Ali Koç’a ve göstermeyecek gibi 2 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    KUŞLAR BIRBIRINE NE KADAR NAZİK 0 0 Yanıtla
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