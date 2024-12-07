Beşiktaş\'tan Fenerbahçe\'ye olay yaratacak gönderme

berke alberto:

Bir de hafta ici dalga geçiyor talisca yi istememiş ronaldo gelmezmiş yok orta saha çok güzelmiş AZ GURUR varsa bırakın gidin gidinki daha da çok çocuklarımıza mahcup olmayalım neden fenerbahçe dediği zaman yüzümüz olsun konusmaya