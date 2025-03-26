Beşiktaş\'tan Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi hamle

Süper Lig devi Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TFF'nin Beşiktaş - Galatasaray maçı için hakem kararı açıklandıktan sonra Tüpraş Stadyumu'nda açıklamalarda bulunacak.
Derbiye yabancı hakem istediğini daha önce deklare eden Beşiktaş, Serdal Adalı'nın bu konu hakkında basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Serdal Adalı, TFF'nin Beşiktaş - Galatasaray maçı için hakem kararı açıklandıktan sonra bir saat içerisinde Tüpraş Stadyumu'nda açıklamalarda bulunacaktır." denildi.
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