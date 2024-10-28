Beşiktaş'tan Galatasaray'ın ''Tahterevalli'' göndermesine bomba yanıt - Son Dakika
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Beşiktaş'tan Galatasaray'ın ''Tahterevalli'' göndermesine bomba yanıt

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Beşiktaş, Galatasaray'ın derbi zaferinin ardından yaptığı tahterevalli paylaşımına olay yaratacak bir yanıt verdi. Siyah-beyazlılar, Kartal'ı tahterevalliye oturtan rakibine hakem düdüğünün de yer aldığı tahterevalliye yavru aslanı oturtarak karşılık verdi. Öte yandan paylaşımda Tofaş-Doğan marka araca da yer verilmesi dikkat çekti.

28.10.2024 23:25
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Beşiktaş, Galatasaray'ın 2-1 kazandığı derbinin ardından yaptığı siyah-beyazlı takımı simgeleyen Kartal'ı tahterevallide gösteren paylaşımına çok konuşulacak bir yanıt verdi.

YAVRU ASLAN VE DÜDÜKLÜ CEVAP

Sarı kırmızılı takımın maçın hemen ardından yaptığı tahterevalli göndermesine Beşiktaş, ortasında hakem düdüğü yer alan tahterevallide sallanan yavru aslan videosu ile yanıt verdi. Siyah-beyazlılar, paylaşımı "Düdüklerin Efendisi!" notuyla yaptı. Videonun arka planında yer alan Tofaş-Doğan marka araç ise en çok dikkat çeken detay olarak göze çarptı.

İşte o paylaşım;

Beşiktaş'tan Galatasaray'ın 'tahterevalli' paylaşımına bomba yanıt

GALATASARAY NE PAYLAŞMIŞTI?

Galatasaray, derbi zaferin ardından Beşiktaş'ı simgeleyen Kartal'ı tahterevallide gösteren bir paylaşım yapmıştı. Söz konusu paylaşımda "İnletelim tüm Türkiye'yi Cimbombom diye!" ifadeleri yer almıştı.

Beşiktaş\'tan Galatasaray\'ın \'\'Tahterevalli\'\' göndermesine bomba yanıt

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Son Dakika Spor Beşiktaş'tan Galatasaray'ın ''Tahterevalli'' göndermesine bomba yanıt - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'tan Galatasaray'ın ''Tahterevalli'' göndermesine bomba yanıt - Son Dakika
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