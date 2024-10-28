Beşiktaş, Galatasaray'ın 2-1 kazandığı derbinin ardından yaptığı siyah-beyazlı takımı simgeleyen Kartal'ı tahterevallide gösteren paylaşımına çok konuşulacak bir yanıt verdi.
Sarı kırmızılı takımın maçın hemen ardından yaptığı tahterevalli göndermesine Beşiktaş, ortasında hakem düdüğü yer alan tahterevallide sallanan yavru aslan videosu ile yanıt verdi. Siyah-beyazlılar, paylaşımı "Düdüklerin Efendisi!" notuyla yaptı. Videonun arka planında yer alan Tofaş-Doğan marka araç ise en çok dikkat çeken detay olarak göze çarptı.
İşte o paylaşım;
Galatasaray, derbi zaferin ardından Beşiktaş'ı simgeleyen Kartal'ı tahterevallide gösteren bir paylaşım yapmıştı. Söz konusu paylaşımda "İnletelim tüm Türkiye'yi Cimbombom diye!" ifadeleri yer almıştı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'tan Galatasaray'ın ''Tahterevalli'' göndermesine bomba yanıt - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?