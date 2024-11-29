Beşiktaş'tan Hasan Arat'a 2 kelimelik veda - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'tan Hasan Arat'a 2 kelimelik veda

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Süper Lig devi Beşiktaş'tan istifa eden Hasan Arat'a siyah-beyazlı kulüpten 2 kelimelik bir veda mesajı paylaşıldı. Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hoşça kal Başkanım" ifadeleri yer aldı.

29.11.2024 15:14
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2 gün önce sadece Futbol A.Ş. başkanlığından istifa eden Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, dün akşam oynanan ve 3-1 mağlup olunan Maccabi Tel Aviv maçı sonrası bu kez başkanlık görevini de komple bıraktı.

GÖREVİ KOMPLE BIRAKTI

Arat'ın yaptığı açıklamada, "Bugün, içimde tarifsiz bir hüzünle, özel sebeplerim nedeniyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum" ifadeleri yer aldı.

BEŞİKTAŞ'TAN 2 KELİMELİK VEDA MESAJI

Arat'a siyah-beyazlı kulüpten 2 kelimelik bir veda mesajı paylaşıldı. Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hoşça kal Başkanım" ifadeleri yer aldı.

İşte Beşiktaştan yapılan o paylaşım;

Beşiktaş'tan Hasan Arat'a 2 kelimelik veda
Beşiktaş\'tan Hasan Arat\'a 2 kelimelik veda

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Son Dakika Spor Beşiktaş'tan Hasan Arat'a 2 kelimelik veda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • DORUĞUN GERZESİ:
    adama kızıyosunuz ama koltuğa yapışmadı başkaları gibi. başarısızlığı kabul edip bıraktı. 20 1 Yanıtla
  • ALİ ŞENTÜRK:
    Siyasetçiler gibi koltuk sevdalısı olmayıp , başarısız olunca bırakmayı tercih eden insanlar lazım memleket de… 8 0 Yanıtla
  • Binali Şahin:
    totosu yemedi kaçtı 3 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bir Beşiktaşlı Olarak Çok Mutsuzum Sağlık Olsun 2 0 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    3 AYDA SEZONU BİTİRDİNİZ BU DA AYRI BİR YETENEK İSTER 0 0 Yanıtla
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