Beşiktaş\'tan Hasan Arat\'a 2 kelimelik veda

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2 gün önce sadece Futbol A.Ş. başkanlığından istifa eden Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, dün akşam oynanan ve 3-1 mağlup olunan Maccabi Tel Aviv maçı sonrası bu kez başkanlık görevini de komple bıraktı.

GÖREVİ KOMPLE BIRAKTI

Arat'ın yaptığı açıklamada, "Bugün, içimde tarifsiz bir hüzünle, özel sebeplerim nedeniyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum" ifadeleri yer aldı.

BEŞİKTAŞ'TAN 2 KELİMELİK VEDA MESAJI

Arat'a siyah-beyazlı kulüpten 2 kelimelik bir veda mesajı paylaşıldı. Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hoşça kal Başkanım" ifadeleri yer aldı.

İşte Beşiktaştan yapılan o paylaşım;