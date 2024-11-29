2 gün önce sadece Futbol A.Ş. başkanlığından istifa eden Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, dün akşam oynanan ve 3-1 mağlup olunan Maccabi Tel Aviv maçı sonrası bu kez başkanlık görevini de komple bıraktı.
Arat'ın yaptığı açıklamada, "Bugün, içimde tarifsiz bir hüzünle, özel sebeplerim nedeniyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum" ifadeleri yer aldı.
Arat'a siyah-beyazlı kulüpten 2 kelimelik bir veda mesajı paylaşıldı. Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hoşça kal Başkanım" ifadeleri yer aldı.
İşte Beşiktaştan yapılan o paylaşım;
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'tan Hasan Arat'a 2 kelimelik veda - Son Dakika
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