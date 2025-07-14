Beşiktaş'tan Jadon Sancho açıklaması - Son Dakika
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Beşiktaş'tan Jadon Sancho açıklaması

Beşiktaş\'tan Jadon Sancho açıklaması
14.07.2025 15:24
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Jadon Sancho'nun transferi için gelen soruyu yanıtladı. Norveçli teknik adam "Transfer penceresi kapanmaya başladığı dönemlere doğru, 'Hangi bölgelere çok daha net ihtiyacımız var' diye bakacağız. Çünkü çok fazla da çıkmamız gereken oyuncumuz var." dedi.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

JADON SANCHO SORUSUNA CEVAP

Manchester United forması giyen ve Beşiktaş'a transfer olacağı konuşulan Jadon Sancho ile ilgili konuşan Norveçli teknik adam, "Transfer penceresi kapanmaya başladığı dönemlere doğru, 'Hangi bölgelere çok daha net ihtiyacımız var' diye bakacağız. Çünkü çok fazla da çıkmamız gereken oyuncumuz var." yorumunda bulundu.

Beşiktaş'tan Jadon Sancho açıklaması

SEZON PERFORMANSI

Geriden bıraktığımız sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren İngiliz kanat oyuncusu, çıktığı 41 maçta 5 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Yıldız ismin adı Fenerbahçe, Juventus ve Napoli ile de anılıyor.

Manchester United, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan Jadon Sancho açıklaması - Son Dakika

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