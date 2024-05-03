Beşiktaş, verilmeyen penaltıya isyan etti

Beşiltaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Beşiktaşlı futbolcular, maçın 45+2. dakikasında Rizespor ceza sahasında Jackson Muleka'nin yerde kalmasının ardından penaltı etti.
Siyah-beyazlılar, uzun süre karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'a itiraz etti. VAR'da bulunan Emre Malok'u bir süre dinleyen Şansalan, oyunu devam ettirdi.
Beşiktaş, karşılaşmanın ikinci yarısında Muleka'nın pozisyonuna tepki gösterdi. Siyah-beyazlılar, pozisyonun videosunu paylaştı ve, "Maçın ilk yarısında "Verilmeyen" penaltı pozisyonumuz!" ifadelerine yer verdi.
İşte o pozisyon;
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