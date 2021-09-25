Beşiktaş'ta Francisco Montero'nun korona virüs testi pozitif

Beşiktaş, Francisco Montero'nun korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Siyah-beyazlılar ayrıca Atiba ile Pjanic'in de uyluk arka adalelerinde gerilme ve ödem, Kenan Karaman'ın da sol el ikinci parmağında kırık tespit edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Kenan Karaman ve Francisco Montero'nun sağlık durumları hakkında bilgilendirme şöyle:

"Futbol takımımızın Süper Lig'in 7. haftasında Altay ile deplasmanda oynadığı müsabakada sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Miralem Pjanic'e Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Atiba Hutchinson'a ise Acıbadem Fulya Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılmıştır. Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde, Atiba ile Pjanic'in uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Altay müsabakasında sol el ikinci parmağında yaralanma gerçekleşen futbolcumuz Kenan Karaman'ın yapılan kontroller neticesinde parmağında kırık (2. Proksimal falanks) tespit edilmiştir. Futbolcularımızın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Öte yandan, Altay müsabakası öncesi Futbol Takımımıza uygulanan rutin Covid-19 PCR testlerinde negatif sonuç alınmasına rağmen kampta semptom göstermesi nedeniyle sağlık ekibimizce izolasyon uygulanarak karantina koşullarında İstanbul'a nakledilen futbolcumuz Francisco Montero'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan Covid-19 PCR testinde pozitif bulguya rastlanmıştır. Montero'nun izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır." - İSTANBUL