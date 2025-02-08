Beşiktaş'tan Sivasspor'a karşı dikkat çeken istatistik - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş'tan Sivasspor'a karşı dikkat çeken istatistik

Geniş Video İzle

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, bu sezon rakibine karşı dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. Siyah-beyazlılar, Sivas temsilcisine karşı bu sezon oynadığı 3 maçı da gol yemeden kazanmayı başardı.

08.02.2025 23:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlıların kırmızı-beyazlılara karşı elde ettiği dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

3 MAÇI DA GOL YEMEDEN KAZANDILAR

Sivasspor ile bu sezon ligde 2, kupada 1 defa olmak üzere 3 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibine karşı oynadığı tüm maçları kazandı. Öte yandan siyah-beyazlılar, Sivas temsilcisini mağlup etmeyi başardığı bu üç karşılaşmada da kalesini gole kapattı.

3 MAÇTA ALINAN SONUÇLAR

Beşiktaş'ın 2024-2025 sezonunda Sivasspor'a karşı aldığı sonuçlar şu şekilde;

  • Süper Lig: Beşiktaş 2-0 Sivasspor
  • Türkiye Kupası: Sivasspor 0-1 Beşiktaş
  • Süper Lig: Sivasspor 2-0 Beşiktaş
Beşiktaş\'tan Sivasspor\'a karşı dikkat çeken istatistik

Trendyol Süper Lig, Sivasspor, Beşiktaş, Futbol, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan Sivasspor'a karşı dikkat çeken istatistik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ferhat eser:
    Bizim için aslolan şampiyonlar ligi yada Uefa ligidir avrupadan kupa kaldırmak istiyoruz bir BEŞİKTAŞLI olarak hissediyorum 3 sene icinde uefa yada konferans kupasını alacağız 13 31 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    ferhoşt gtünaçık kalmış kalk yerine yat hadi kulübüne geç 23 10 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    ferhoştla çelikiti birbirini zken kulübe dostlarıdır, bi sıcak yuva arıyoruz sahiplendiricem. çokazginlar birbirlerine karşı, ayrılması gerekiyor. 12 6 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Beşiktaş haberleri seni niye geriyor bukadar Tarık efendi fenerbahçeyle ilgilen sana Beşiktaş büyük gelir kaldıramazsın 13 3 Yanıtla
  • Çuvaldız:
    normali bu zaten, yedekte oturan topçuları sivassporu 2 kere satın alır ..! 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:57 Netanyahu: Filistinliler devletlerini kendi toprakları yerine Suudi Arabistan’da kurmalı Netanyahu: Filistinliler devletlerini kendi toprakları yerine Suudi Arabistan'da kurmalı
12:38 Öcalan’dan terör örgütüne mektup: PKK’yı ben kurdum, ben dağıtıyorum Öcalan'dan terör örgütüne mektup: PKK'yı ben kurdum, ben dağıtıyorum
12:22 Afyonkarahisar’da tartışma yaratacak Burger King açılışı Afyonkarahisar'da tartışma yaratacak Burger King açılışı
11:54 Keita Balde’den ses getirecek Wanda Nara itirafı Görüntü ortaya çıktı Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
10:09 ABD doların gücünü artırmak için kriptoya yöneldi ABD doların gücünü artırmak için kriptoya yöneldi
10:08 Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı Detaylar ortaya çıktı Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı? Detaylar ortaya çıktı
10:08 İzmir’de masaj salonlarına fuhuş baskını 15 kadın kurtarıldı İzmir'de masaj salonlarına fuhuş baskını! 15 kadın kurtarıldı
10:00 Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var
09:59 Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor Gassalını vasiyet etti Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor! Gassalını vasiyet etti
09:46 Karayılan’dan Öcalan’ın olası ’silah bırakma’ çağrısına yanıt Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt
09:38 Hadise’nin dizisi yere çakıldı ’Esas Oğlan’ dijitalin en kötü dizisi oldu Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu
09:34 Yatırım devinden şaşırtan Solana yıl sonu tahmini Yatırım devinden şaşırtan Solana yıl sonu tahmini
09:22 Allan Saint-Maximin’den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2025 14:01:03. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'tan Sivasspor'a karşı dikkat çeken istatistik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.