Beşiktaş\'tan Sivasspor\'a karşı dikkat çeken istatistik

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlıların kırmızı-beyazlılara karşı elde ettiği dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.
Sivasspor ile bu sezon ligde 2, kupada 1 defa olmak üzere 3 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibine karşı oynadığı tüm maçları kazandı. Öte yandan siyah-beyazlılar, Sivas temsilcisini mağlup etmeyi başardığı bu üç karşılaşmada da kalesini gole kapattı.
Beşiktaş'ın 2024-2025 sezonunda Sivasspor'a karşı aldığı sonuçlar şu şekilde;
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