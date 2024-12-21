Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında taraftarının önünde Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı takımla ilgili çarpıcı bir istatistik göze çarptı.
Beşiktaş, Alanyaspor maçıyla birlikte son 8 lig maçının sadece 1'ini kazandı. Siyah-beyazlılar, tek galibiyetini 2 hafta önce ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı 1-0'lık skorla almıştı. Kara Kartal, tek galibiyetinin yanında 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.
Beşiktaş'ın son 8 maçında aldığı sonuçlar şu şekilde;
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'tan taraftarları kahreden istatistik - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (9)