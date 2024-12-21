Beşiktaş\'tan taraftarları kahreden istatistik

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında taraftarının önünde Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı takımla ilgili çarpıcı bir istatistik göze çarptı.

SON 8 MAÇTA SADECE 1 KEZ KAZANDI

Beşiktaş, Alanyaspor maçıyla birlikte son 8 lig maçının sadece 1'ini kazandı. Siyah-beyazlılar, tek galibiyetini 2 hafta önce ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı 1-0'lık skorla almıştı. Kara Kartal, tek galibiyetinin yanında 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN ALDIĞI SONUÇLAR

Beşiktaş'ın son 8 maçında aldığı sonuçlar şu şekilde;