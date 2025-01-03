Beşiktaş'tan taraftarların uykularını kaçıran istatistik - Son Dakika
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Beşiktaş'tan taraftarların uykularını kaçıran istatistik

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Son olarak Çaykur Rizespor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 9maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Bu süreçte sadece ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında 1-0'lık skorla yenebilen siyah-beyazlılar, diğer karşılaşmalarda 4 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.

03.01.2025 22:30  Güncelleme: 22:51
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından siyah-beyazlılarda taraftarları kahreden bir istatistik ortaya çıktı.

LİGDEKİ SON 9 MAÇTA SADECE 1 KEZ KAZANDI

Hem yönetimsel hem de saha sonuçları anlamında zor günler geçiren Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 9 maçta yalnızca 1 galibiyet aldı. Söz konusu dönemde 4 mağlubiyet ve 4 beraberlik alan Kara Kartal, bu süreçte yalnızca evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup edebildi.

Beşiktaş'ın 9 maçlık süreçte aldığı sonuçlar şu şekilde;

  • Galatasaray 2-1 Beşiktaş
  • Beşiktaş 1-3 Kasımpaşa
  • Başakşehir 0-0 Beşiktaş
  • Beşiktaş 2-4 Göztepe
  • Hatayspor 1-1 Beşiktaş
  • Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe
  • Adana Demirspor 2-1 Beşiktaş
  • Beşiktaş 1-1 Alanyaspor
  • Çaykur Rizespor 1-1 Beşiktaş
Beşiktaş\'tan taraftarların uykularını kaçıran istatistik

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Son Dakika Spor Beşiktaş'tan taraftarların uykularını kaçıran istatistik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Çelikk Gavatoğlu:
    8 taşın Çelik ve Ferhat Eser gibi taraftarları olduğu sürece hiç kimsenin uykusu Kaçmaz merak etmeyin 20 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Gavatsaray Gelmiş Kendini Belli Ediyor Pezooosaray 1 8 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    ferhatın 8taşı 3 4 Yanıtla
  • Sener Demir:
    feroş ve çeloş Galatasaray sezen sonu hepinizi kucaklıcak anladınız siz onı bro 6 1 Yanıtla
  • Mert Nobre:
    Yazıklar olsun size... Taraftarı kanser ettiniz 5 1 Yanıtla
  • Osman A:
    Hepsini kovun gitsin. 5 1 Yanıtla
  • Uğur Erdem:
    Az kaldı Sergen Yalçın gece gündüz yorar sizi teriniz bile soğumaz merak etmeyin Sergen atı kırmaçlamayı iyi bilir bu günler iyi günleriniz 1 3 Yanıtla
  • Recep Bayram:
    Ne beşiktaş ama 2 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    G.t Gavatsaray 1 2 Yanıtla
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