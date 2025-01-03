Beşiktaş\'tan taraftarların uykularını kaçıran istatistik

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından siyah-beyazlılarda taraftarları kahreden bir istatistik ortaya çıktı.

LİGDEKİ SON 9 MAÇTA SADECE 1 KEZ KAZANDI

Hem yönetimsel hem de saha sonuçları anlamında zor günler geçiren Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 9 maçta yalnızca 1 galibiyet aldı. Söz konusu dönemde 4 mağlubiyet ve 4 beraberlik alan Kara Kartal, bu süreçte yalnızca evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup edebildi.

Beşiktaş'ın 9 maçlık süreçte aldığı sonuçlar şu şekilde;