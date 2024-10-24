Beşiktaş'tan Yunus Akgün'e verilen cezaya çok konuşulacak tepki - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'tan Yunus Akgün'e verilen cezaya çok konuşulacak tepki

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Beşiktaş, Yunus Akgün'ün PFDK tarafından 117 bin lira para cezasına çarptırılmasına tepki gösterdi. Siyah-beyazlılar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu cezaya atıfta bulunarak 117 adet alkış emojisi kullandı.

24.10.2024 20:49
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Beşiktaş, PFDK'nın Galatasaray forması giyen Yunus Akgün'e verdiği cezaya tepki gösterdi verdi ve dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

117 BİN LİRA PARA CEZASI ALDI

Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Yunus Akgün yaptığı paylaşım nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti. PFDK'dan yapılan açıklamada Yunus Akgün'e 117 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

PFDK'nın açıklaması şu şekilde;

"GALATASARAY A.Ş. sporcusu YUNUS AKGÜN, her ne kadar FDT'nin 41. Maddesi nedeniyle sevk edilmiş ise de, bahse konu sosyal medya paylaşımının sevk maddesi kapsamında değerlendirilemeyecek sınırlı bir bölüm içerdiği ve paylaşım içeriğinin sevk maddesinin unsurlarını taşımadığı ancak eylemin bu haliyle de sportmenliğe aykırı hareket niteliğinde olduğu anlaşıldığından FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddesi uyarınca 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (ceza tayinine yer olmadığı yönünde iki karşı oy ile oyçokluğu) karar verilmiştir."

BEŞİKTAŞ'TAN ALKIŞLI TEPKİ TEPKİ

Resmi duyurunun ardından Beşiktaş karara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan siyah-beyazlılar, 117 adet alkış emojisi kullandı. Beşiktaşlı taraftarlar, kulübün bu paylaşımını etkileşim yağmuruna tuttu ve çok sayıda yorum yaptı.

İşte o paylaşım;

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE OYNAYABİLECEK

Bu kararla birlikte herhangi bir müsabakadan men cezası almayan Yunus Akgün, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbide sahada olabilecek. İki ezeli rakip arasındaki dev karşılaşma 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmadan sonra Yunus Akgün, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Takım arkadaşlarıyla birlikte yaşadığı gol sevincini takipçileriyle paylaşan yıldız futbolcunun gönderisinde, arka planda çalan müziğin Beşiktaş'a yönelik hareket içerikli sözler barındırdığı iddia edilmişti. Ayrıca siyah-beyazlı takımın PFDK sevklerinin yapılacağı 22 Ekim Salı günü Yunus'u TFF'ye şikayet edeceği de ileri sürülmüştü. Daha sonra yapılan açıklamada 24 yaşındaki futbolcunun paylaşımındaki hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği açıklanmıştı.

Beşiktaş\'tan Yunus Akgün\'e verilen cezaya çok konuşulacak tepki

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Son Dakika Spor Beşiktaş'tan Yunus Akgün'e verilen cezaya çok konuşulacak tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Sadece Beşiktaş:
    BU ÜLKEDE ADALET ÖLMÜŞ ZATEN ÇOK BİRŞEY BEKLEMİYORUM BUNUN HOCASI GEÇEN GÜN HAKEMİ TEHTİT ETTİ CEZA VERMEDİLER ÖDÜL VERDİLER RESMEN SÖYLENECEK SÖZ ÇOKTA. 47 54 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    şakşakçıların gazı ile verilen ceza bu kadar olur, ne bekliyordunuz idam mı edeceklerdi :-/ 57 9 Yanıtla
  • onur pari:
    Bjk yöneticilerinin bir eğlencede Galatasaray'a küfür etmesinin görüntüleri var. Ceza almadılar. Neyin şovundasınız küçük enişteler? 39 9 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    SİPARİŞLE CEZA İSTEMEK ANCAK KUŞ BEYİNLİLERE YAKILIRDI ZATEN 29 10 Yanıtla
  • zafer yimsel:
    Tabi alıştı Ağlaktaş ile yaveri sarıcivcivler her olayda Galatasaray a bol keseden cezalara şimdi hoşlarına gitmez. Mert hakan in hareketlerine ceza verilmemiş ken sosyal medyadan ceza ne ya. Gerçi oradan da ceza yedik önceki TFF sağolsun. 26 6 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    ferhat eser bugün gizlendi. Sadece Beşiktaş adıyla yorum yazıyor. Lyon maçından sonra rezil olmamak için yedek isimle takılıyor. 21 5 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    bjk yönetimi sizde hiç utanma yokmu yani sosyal medyadaki paylaşımda bile medet umuyosunuz bu kadarmı g saraydan korkuyosunuz kupa maçında 5 gol atınız bellimi olur belki gine atarsınız... 16 3 Yanıtla
  • Ayhan Karakuş:
    Bu Beşiktaş yunus akgün’den bu kadar mı korkuyor 12 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    5SARAY HESAP VERECEK 4 12 Yanıtla
  • Emre Akcay:
    İdam isteyin bence puhahah 12 2 Yanıtla
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