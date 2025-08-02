Beşiktaş taraftarını çileden çıkaran görüntü - Son Dakika
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Beşiktaş taraftarını çileden çıkaran görüntü

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Beşiktaş taraftarını çileden çıkaran görüntü
02.08.2025 07:58
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Beşiktaş taraftarını çileden çıkaran görüntü
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Beşiktaş'ın Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen TÜGVA etkinliği sonrası saha zemininde oluşan bozulmalar taraftarların tepkisini çekti. Liglerin başlamasına bir hafta kala ortaya çıkan bu durum, siyah-beyazlı taraftarları adeta çileden çıkardı. Stadyumda yaklaşık 1,5 ay önce 2.2 milyon euro harcanarak hibrit çim yapılmıştı. Ancak etkinlik sonrası saha zemininde aşınmalar meydana geldiği gözlendi.

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) Yaz Okulları Finali Beşiktaş'ın Tüpraş Stadı'nda yapıldı. Etkinlik öncesi 30 Temmuz'da basın toplantısı gerçekleştirilen stadyumda bugün ortaya çıkan görüntü Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekti.

ZEMİNDEKİ BOZULMA DİKKAT ÇEKTİ

1 hafta önce Avrupa Ligi'nde Ukrayna temsilcisi Shakhtar'ı ağırlayan Beşiktaş'ta stadyumun zemininde herhangi bir problem yoktu ancak TÜGVA etkinliği sonrası ortaya çıkan tahribat taraftarları çileden çıkardı.

TARAFTARLAR TEPKİLİ

Sosyal medyada Tüpraş Stadı'ndan paylaşılan görüntülerde saha zeminin önemli bir bölümünde aşınmalar meydana geldiği gözlendi. Liglerin başlamasına 1 hafta kala Beşiktaş Stadı'nda böyle bir organizasyon düzenlenmesine tepki gösteren taraftarlar ayrıca zeminin bu hale gelmesinin önüne geçilemediği için adeta ateş püskürdü. Tüpraş Stadı'na yaklaşık 1,5 ay önce 2.2 milyon euro harcanarak hibrit çim yapılmıştı.

Beşiktaş, Tüpraş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş taraftarını çileden çıkaran görüntü - Son Dakika

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