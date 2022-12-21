Beşiktaş, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı Şanlıurfaspor maçının ikinci yarısında şoktan uyandı. 6 dakikada maçı çeviren Siyah-Beyazlılar, karşılaşmayı 4-2 kazanarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu'na yükseldi.
Maçın ardından yayıncı kuruluş A Spor'un yayınına katılan Şenol Güneş, transfer konusuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Güneş, "Transfer döneminde beklentiniz olmasın" mesajını verdi.
Ozan Tufan transferiyle ilgili yöneltilen soruya Güneş, "Ozan beğendiğim bir oyuncu. Hull City'nin futbolcusu. Gelen veya giden oyuncumuz yok. Eldeki oyunculardan verim almamız gerekiyor. Çok fazla hayal kurmamak lazım transferde. Durumumuz belli" açıklamasını yaptı.
Son Dakika › Spor › Canlı yayında Şenol Güneş'e açık açık soruldu! Beşiktaş, Ozan Tufan'ı alacak mı? - Son Dakika