Beşiktaş, TFF'ye savaş açtı - Son Dakika
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Beşiktaş, TFF'ye savaş açtı

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Beşiktaş, Galatasaray derbisine Yasin Kol'un atanmasının ardından adeta TFF'ye savaş açtı. Atama sonrası yaptığı açıklamalardan dolayı ceza alan başkan Serdal Adalı, TFF yönetiminden memnun olmayan kulüp başkanları ile görüşecek ve yeni sezon öncesinde mevcut TFF'ye karşı yapılabilecek hamleler masaya yatırılacak.

06.04.2025 14:43
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu için harekete geçiyor. TFF'nin son dönemde aldığı kararlardan memnun olmayan siyah-beyazlılarda başkan Adalı, önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

MEMNUN OLMAYAN BAŞKANLARLA GÖRÜŞECEK

HT Spor'un haberine göre; Serdal Adalı, önümüzdeki günlerde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetiminden memnun olmayan kulüp başkanlarıyla bir araya gelecek. Bu görüşmelerde, son dönemde alınan kararlardan duyulan rahatsızlıklar paylaşılacak ve yeni sezon öncesinde mevcut TFF'ye karşı yapılabilecek hamleler masaya yatırılacak. Yabancı hakem kararının ardından istifaya çağrılan TFF'nin değişimi, Beşiktaş'ın en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

NELER YAŞANDI?

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray ile oynanan derbiye yabancı hakem atanmasını istemiş ancak bu talebi TFF tarafından reddedilmişti. Adalı, dev maça Yasin Kol'un atanmasının ardından Federasyonu sert bir dille eleştirmişti. Siyah-beyazlıların başkanı, bu kararın ardından yaptığı basın toplantısında, "Türk insanının hafızasına futbolda yaşanan skandallarla kazınan bir önceki federasyon başkanından en ufak bir farkı olmadığını gösteren şimdiki başkan derhal istifa etmelidir. Hakemleri stadyumun soyunma odasına kilitleyip tehdit eden insanların Türk futbolunun sorunlarını çözmelerini beklemek hayalcilikten öteye gitmez" demişti. Serdal Adalı, bu sözlerinin ardından 45 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon 500 bin lira para cezası almıştı.

Beşiktaş, TFF\'ye savaş açtı

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Serdal Adalı, Galatasaray, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, TFF'ye savaş açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • KaraKartal:
    fb bunu kuklası yaptı diye korumaya devam ederse BEŞİKTAŞ ile dostluğunu kaybeder. İmza toplamayın ve gönderin şunu, adaletsizlikleriyle taraflı tavırlarıyla daha beter etti futbol ortamını... 31 0 Yanıtla
  • Murat Biçer:
    GS ile uğraşmanın çocuğu olmaz. dün Fb algı bahçe ile kol kola girip GS ye Savaş açan ayak oyunları oynayan BJK nin düştüğü duruma bak. FB nin kopekligini yapıyordunuz. tasmanizi saldı. sokakta kaldınız GS yönetiminin uzattığı zeytin dalını tutsaydiniz bu sene şerefli bir ikincilik alıp şampiyonlar liginde mücadele ederdiniz. beter olun. 15 1 Yanıtla
  • Resul Bey:
    çok ilginç bunlar ya, hakem napsın olum size? eyyamla maç kazandırdı daha ne istiyorsunuz la? 9 1 Yanıtla
  • Serdal Çetinkaya:
    Murat biçer çok fazla konuşma Kim kimin dalında kim kimin koluna girmiş herkes çok iyi biliyor Kim kime yanağını okşatıyor herkes biliyor Fetocu oyuncularınızı ihraç edemeyecek kadar emir kulusunuz Eğer bazı şeyleri çok duymak istiyorsan Hakan Şükür’ün YouTube sayfasına gir o sana çok güzel her şeyi anlatır Galatasaray’ın kimlerin elindeymiş kimlerin kucağındaymış O yüzden sen Beşiktaş ilgili fazla konuşma kardeş sen kendi takımına bak Beşiktaş kimsenin ağzında sakız olmaz anladın mı 0 3 Yanıtla
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