Beşiktaş, TFF'yi fena bombaladı: Tiyatronuzun finalini biz yapacağız

Süper Lig devi Beşiktaş, Antalyaspor ile deplasmanda oynadıkları maçın devre arasında hakem yönetimiyle ilgili üst üste flaş paylaşımlar yaptı.

TFF'Yİ HEDEF ALDILAR

Siyah-beyazlılar ilk paylaşımında, "Türkiye Futbol Federasyonu" yazıp çarpı işareti koyan siyah beyazlı takım, "Türkiye Fiyasko Federasyonu" yazarak onay işareti koydu.

"TİYATRONUZUN FİNALİNİ BİZ YAPACAĞIZ"

Beşiktaş hemen ardından yaptığı paylaşımda ise "Yediniz yediniz, doymadınız. Penaltılarımızı da yemeye devam edin. Sorun değil, tiyatronuzun finalini biz yapacağız!" notunu düştü.