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Beşiktaş, TFF'yi fena bombaladı: Tiyatronuzun finalini biz yapacağız - Son Dakika

Beşiktaş, TFF'yi fena bombaladı: Tiyatronuzun finalini biz yapacağız

Son Güncelleme: 05.11.2023 20:56

Beşiktaş, Antalyaspor ile oynadığı maçın devre arasında hakem yönetimine yönelik eleştirilerde bulunarak TFF'yi hedef aldığı gönderiler paylaştı.

Süper Lig devi Beşiktaş, Antalyaspor ile deplasmanda oynadıkları maçın devre arasında hakem yönetimiyle ilgili üst üste flaş paylaşımlar yaptı.

TFF'Yİ HEDEF ALDILAR

Siyah-beyazlılar ilk paylaşımında, "Türkiye Futbol Federasyonu" yazıp çarpı işareti koyan siyah beyazlı takım, "Türkiye Fiyasko Federasyonu" yazarak onay işareti koydu.

Beşiktaş, TFF'yi fena bombaladı: Tiyatronuzun finalini biz yapacağız

"TİYATRONUZUN FİNALİNİ BİZ YAPACAĞIZ"

Beşiktaş hemen ardından yaptığı paylaşımda ise "Yediniz yediniz, doymadınız. Penaltılarımızı da yemeye devam edin. Sorun değil, tiyatronuzun finalini biz yapacağız!" notunu düştü.

Beşiktaş, TFF'yi fena bombaladı: Tiyatronuzun finalini biz yapacağız
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, TFF'yi fena bombaladı: Tiyatronuzun finalini biz yapacağız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş, TFF'yi fena bombaladı: Tiyatronuzun finalini biz yapacağız - Son Dakika
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