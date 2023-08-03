Beşiktaş, Tirana ile deplasmanda karşılaşacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında temsilcimiz Beşiktaş, Tirana ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Arena Kombetare'de oynanan mücadele 21.00'de başladı.

MUHTEMEL RAKİP ZELJEZNICAR-NEFTCI GALİBİ

Beşiktaş, Tirana'yı elemesi halinde 3. eleme turunda Zeljeznicar (Bosna Hersek)-Neftçi (Azerbaycan) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

EKSİKLER

Tedavileri devam eden Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ile UEFA listesinde yer almayan Ante Rebic maç kadrosunda yer almayacak.

İLK 11'LER

Tirana; Selmani, Haxhiu, Lulaj, Hoxhallari, Pergjoni, Deliu, Najdovski, Jonuzi, Lushkja, Hasani, Kaina.

Beşiktaş; Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar.

32. Avrupa maçı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Arnavutluk temsilcisi Tirana ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 232. kez sahne alacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 231 müsabakada 85 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda fileleri 302 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 347 gol gördü.

3 kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası'nda aynı başarıya imza attı. Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde de adını çeyrek finale yazdırdı.

MAÇ GECİKMELİ OLARAK BAŞLADI

Maçın başlamasından hemen önce Arnavut taraftarlar sahaya girdi ve sahaya meşale atıldı. Maçın hakemi Stuart Attwell'in çağrısı sonrası oyuncular soyunma odasına gitti. Olayların yatışmasının ardından karşılaşma 15 dakika geç başladı.

CANLI ANLATIM

11' Savunmada yapılan hata sonucu topu kapan Muleka, savunma arkasına sarkan Salih'i görmek istedi ancak savunma araya girdi.

10' Kaina, savunma arkasında topla buluştu ancak ofsayt bayrağı havada.

8' Gedson uzak mesafeden kaleyi yokladı. Top yandan auta gitti.

6' Beşiktaş kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

5' Orta alanda topla buluşan Salih, Regi Lushkja ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Karar faul.

3' Sol kanatta topla buluşan Masuaku'nun ortasında savunma topu kafayla uzaklaştırdı.

1' Maç başladı. Başarılar Beşiktaş.