Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

23.03.2022 22:10
Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına üç günlük iznin ardından başladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına üç günlük iznin ardından başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından üç takım halinde dar alanda çift kale maç oynadığı bildirildi.

Miralem Pjanic ile Welinton Souza'nın takımdan ayrı çalıştığı aktarıldı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

YORUMLAR
500
Trabzonspor-Beşiktaş maçı için devredilen kombineler satışa sunuldu Trabzonspor-Beşiktaş maçı için devredilen kombineler satışa sunuldu Trabzonspor-Beşiktaş maçı biletleri karaborsaya düştü Trabzonspor-Beşiktaş maçı biletleri karaborsaya düştü

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Beşiktaş, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


Son Dakika
21:57 ABD'nin üzerinde çalıştığı Ukrayna raporu tamamlandı! Rusya için "Savaş suçu işliyorlar" dedi
21:55 Bakan Varank'la bir araya gelen Bakan Nebati'nin paylaşımı dikkat çekti Müjdelerimiz yakında
21:44 Defineciler dünyanın en büyük hazinesinin peşinde! Kazı şimdiden heyecan yarattı
20:51 Bodrum Belediyesi'nde imar usulsüzlükleri iddiası üzerine inceleme başlatıldı
20:46 Zelenski'den dev şirketlere "Rusya'nın savaşının sponsoru" iması geldi
20:42 Voleybol sahasında fırtına gibi esen Milli yıldız Hande Baladın, paylaşımlarıyla da sosyal medyayı salladı
20:28 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 84 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 161 yeni vaka tespit edildi
20:07 Öğretmen tarafından öğrencilere verilen ödev, velileri sinirlendirdi
19:55 Kumaş alışverişine dudak uçuklatan bütçe! Bülent Ersoy 3 saatte 250 bin TL harcadı
19:49 Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! Bildiride Ukrayna vurgusu yapıldı: Karadeniz'de Montrö uygulanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 22:16:45. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement