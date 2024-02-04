Canlı anlatım! Maçta tam bir orta saha savaşı var

Spor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 19.00'da başladı. Haftanın kapanış mücadelesini hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

BEŞİKTAŞ'IN DURUMU

Ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 36 puanla 4. sırada yer alıyor. Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada fileleri havalandıramayan siyah-beyazlılar, hanesine de 1 puan yazdırabildi. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında 3-0 yenildiği Trabzonspor'u mağlup ederek rövanşı almaya ve üçüncü basamağa yükselmeye çalışacak.

TRABZONSPOR'UN DURUMU

Oynadığı maçların 11'ini kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 8'inden yenilgiyle ayrılan Trabzonspor ise 37 puanla 3. sırada bulunuyor. Bordo-mavili ekip, ligde çıktığı son 3 müsabakada rakiplerine mağlup oldu.

İLK 11'LER

Beşiktaş XI: Mert, Svensson, Necip, Bakhtiyor, Umut, Amartey, Gedson, Rashica, Ghezzal, Semih, Cenk.

Trabzonspor XI: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Mendy, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis Destan.

CANLI ANLATIM

25' Trabzonspor kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

24' Ghezzal sağ kanattan topla birlikte geldi ancak Stefano Denswil araya girdi ve topu taca yolladı.

23' Bardhi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruş doğrudan auta çıktı.

22' Trezeguet sol kanattan topla birlikte gelmek istedi ancak Svensson'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

18' Hava topu mücadelesinde Eren ve Ghezzal yerde kaldı. Sağlık ekipleri sahada.

17' Ön alan baskısıyla topu kazanan Visca sağ kanattan hızlı geldi ve ortasını açtı ancak topla buluşan Trezeguet topu elle kontrol etti.

16' Cenk sol kanattan savunma arkasına sarkan Gedson'a pasını vermek istedi ancak top doğrudan auta çıktı.

10' Orta alanda topla buluşan Ghezzal sol kanattaki Cenk'e pasını vermek istedi ama Mehmet Can topu uzaklaştırdı.

9' Trabzonspor rakip yarı sahada hazırlık pasları yapıyor.

8' Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda arka direğe açılan topa Baniya vuramadan Amartey topu kornere yolladı.

7' Bardhi sol kanattan savunma arkasına sarkan Trezeguet'e pasını verdi. Sol kanattan ceza sahasına giren Trezeguet'in vuruşu savunmaya çarptı ve kornere çıktı.

5' İki takım da baskılı oynuyor...

3' Trezeguet sol kanattan geldi ve ortasını açtı ancak Enis'in kafa vuruşu farklı şekilde auta çıktı.

1' Maç başladı...