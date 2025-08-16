Beşiktaş transferi açıkladı! Taylan Bulut ile 5 yıllık imza

Süper Lig devi Beşiktaş, Alman ekibi Schalke 04 forması giyen 19 yaşındaki genç sağ bek oyuncusu Taylan Bulut ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, nihai transferi hususunda Schalke 04 kulübüyle anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Taylan Bulut'la 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Taylan Bulut'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 29 maçta forma giyen genç sağ bek, bu maçlarda 1 gol, 1 asist kaydetti. Taylan Bulut'un, piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.