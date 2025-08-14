Beşiktaş transferi bitirdi! Taylan Bulut İstanbul\'a geliyor

Süper Lig devi Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken savunma hattına yeni bir takviye geliyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş, Schalke 04 forması giyen 19 yaşındaki sağ bek Taylan Bulut'u kadrosuna kattı. Haberde, her iki tarafında anlaşmaya vardığı, kulüpler arası görüşmelerinde mutlu sonla bittiği belirtildi.
Bu gelişme üzerine Beşiktaş, genç yıldızı sağlık kontrolleri ve resmi imza töreni için İstanbul'a davet etti. Taylan Bulut'un cuma günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Geride kalan sezonda 29 maçta forma giyen genç sağ bek, bu maçlarda 1 gol, 1 asist kaydetti. Taylan Bulut'un, piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.
